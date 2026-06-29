Truckförare | Gyproc Saint-Gobain | Bålsta
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-06-29
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Är du en erfaren truckförare med B1-behörighet som trivs i lager- och produktionsmiljö? Nu söker Manpower skickliga truckförare till Gyproc Saint-Gobain i Bålsta, ett ledande företag inom tillverkning av gipsskivor. Här får du arbeta i ett välorganiserat lager med fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Ort: Bålsta
Start: Omgående
Uppdragslängd: Visstidsuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag kl. 07:00-15:40
Om jobbet som truckförare
Som truckförare hos Gyproc Saint-Gobain, arbetar du i lagret där gipsskivor hanteras och staplas. Rollen innebär en kombination av truckkörning och lagerarbete, där noggrannhet och säker hantering är avgörande. Du blir en viktig del av det dagliga flödet och samarbetar nära med kollegor i produktion och lager.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Truckkörning, främst motviktstruck (B1)
Plock och pack av gipsskivor
Stapling och förflyttning av material
Säkerställa ordning, kvalitet och noggrannhet i lagermiljön
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och är trygg i din roll som truckförare. För att lyckas i uppdraget behöver du vara noggrann, ansvarsfull och ha god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande. Du förstår vikten av säkerhet och arbetar strukturerat även i ett högt tempo.
Krav för tjänsten
Truckkort B1
Erfarenhet av motviktstruck
God fysik
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Ytterligare truckbehörigheter
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via mejl: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
S:t Persgatan 17 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9983958