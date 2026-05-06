Truckförare
Nu söker vi en erfaren truckförare för tjänst på lager i Arendal, Göteborg. Är du utbildad truckförare med några års erfarenhet har du här chansen till ett spännande jobb som truckförare på stort lager med stora möjligheter att utvecklas. Vi söker trygg förare som har vana av att köra främst skjutstativstruck och som är driven och van att ta egna initiativ och samtidigt gillar att jobba i grupp med gemensamma mål.
Arbetsuppgifter
Arbeta heltid på ett stort lager kvällstid, måndag till fredag, med huvudsaklig inriktning på truckkörning. Sköta in- och utleveranser och ompaketering. Som truckförare kommer du att arbeta på lagret tillsammans med flera kollegor. Du kommer få hantera skjutstativ (B3) på daglig basis. Som terminalarbetare/truckförare ingår att dagligen ta emot varor och kontrollera att det är rätt produkt och antal när det anländer, samt packa och lasta gods som ska distribueras vidare. För oss är säkerhet en oerhört viktig aspekt och därför skall du kunna framföra din truck utan hinder och att detta görs på ett säkert och effektivt sätt. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Arbetet kräver ett ganska hög tempo, med bra samarbete och kommunikation med kollegor löser man uppgifterna tillsammans. Rollen bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.
Profil
Truckkort
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Minst 6 månaders erfarenhet av truckkörning.
Tidigare erfarenhet av lastning och lossning med skjutstativ truck.
God fysik
Övrigt
För att passa i den här rollen har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen sedan tidigare. Som person är du ansvarstagande, målmedveten och resultatinriktad. En god kommunikationsförmåga är viktigt för tjänsten. För att vara kvalificerad krävs att du har arbetslivserfarenhet från liknande roller. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och med rätt inställning kommer man långt! Du som söker är en driven, ansvarstagande och flexibel person som kan arbeta självständigt, men även ge en hjälpande hand till kollegor när det behövs. Du utför ditt arbete med engagemang, effektivitet och har hela tiden kvalité som högsta prioritering.
Intervjuer sker löpande och tillsättning är snarast, så skicka din ansökan redan idag.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
