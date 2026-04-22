Truckförare
2026-04-22
Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en viktig del av ett större sammanhang? Nu söker vi truckförare till Nobia - en modern och välkänd arbetsplats strax utanför Jönköping där kvalitet, tempo och teamwork står i fokus. Här får du en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad, varje dag.
Din roll hos Nobia
Som truckförare är du en central del av verksamheten och ser till att materialflödet fungerar smidigt mellan lager och produktion. Du har en varierad arbetsdag med både ansvar och frihet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Orderplock
Materialhantering och service till andra avdelningar
Påfyllning av material i produktionen
Ompaketering
Truckkörning i olika flöden
Du arbetar självständigt och förväntas ta egna initiativ, samtidigt som du samarbetar tätt med kollegor i olika delar av verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-22Profil
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera struktur, ansvar och eget driv.
Vi ser att du har:
Truckkort A1-A4 samt B1-B2
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datavana
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av lager- eller produktionsarbete
Truckkort B6
B-körkort och tillgång till bil
Som person är du:
Självgående och ansvarstagande
Lösningsorienterad och noggrann
En lagspelare med god samarbetsförmågaOm tjänsten
Heltid
Lön: ca 192,29 kr/timme
Placering: Torsvik
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist och står bakom flera välkända varumärken som Marbodal, HTH, Sigdal och uno form. Företaget utvecklar och tillverkar kök som används av miljontals människor varje dag.
Hos Nobia blir du en del av en modern produktionsmiljö där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen. Här finns goda möjligheter att utvecklas och påverka ditt arbete.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Nobia. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Jakobsson på ida.jakobsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
https://www.nobia.com/sv/
556 52 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobia Sweden AB - Jönköping Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ida Jakobsson ida.jakobsson@onepartnergroup.se +46721748229
9869876