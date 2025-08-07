Truckförare - dagtid - Södertälje
2025-08-07
Arbetsbeskrivning: Vi letar efter dig som är redo att ta nästa steg inom din karriär som truckförare och för att berika ditt team med din yrkesskicklighet. Som truckförare kommer du att arbeta i ett team med att lossa och lasta

Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta som truckförare
Arbeta med in-och utleverans
Kvalitétssäkra att varor packas och levereras enligt plocklistan
Fullfölja plocklistan inom angivna tidsramar
Dokumentera och rapportera i affärssystemet och fraktsystem.
Profil vi eftersöker:
Noggrann och kan räkna
Självgående truckförare som är lösningsorienterad
Följa instruktioner och hålla angivna tidsramar
En lagspelare som är ödmjuk och med en positiv attityd
Engagerad med rätt inställning
Erfarenhet av truckkörning främst skjutstativ och motviktstruck
Erfarenhet av att ha arbetat i lagersystem, affärssystem eller fraktsystem Kvalifikationer
Truckkort A+B
Flytande svenska eller engelska
B-körkort och tillgång till bil
Arbetsomfattning och arbetstider:
Start: Omgående
Arbetstider: 07:00-16:00
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetsplats: Södertälje
Lön: Enligt kollektivavtal
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
