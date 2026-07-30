Timanställning till Bildningsverksamheten
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2026-07-30
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Timanställd i Bildningsverksamheten, Grästorp
Vi söker nu dig som vill arbeta med undervisning och utbildning i förskola, fritidshem och grundskola. Som timanställd finns du tillgänglig för att täcka korttidsfrånvaro på enheterna och kommer att fungera som kittet där det behövs som mest.Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
I rollen som timanställd är du en genuin lagspelare med stort engagemang och driv. Något som tydligt märks i din förmåga att hitta lösningar i både små och stora frågor. Du behöver vara flexibel och snabb på att ställa om - du vill göra skillnad och älskar att utmanas!
Önskvärt är att du har:
Utbildning inom förskola, fritidshem eller grundskola och gärna erfarenhet av att arbeta med barn och elever.
Vi erbjuder:
• Ett samarbetsinriktat arbetssätt i välfungerande team
• Stöd och förutsättningar att genomföra tilldelade arbetsuppgifter
• Varierade arbetsuppgifter
• Kostnadsfria pedagogiska måltider
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen att söka till bildningsverksamheten!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Kommun
(org.nr 212000-1595), https://www.grastorp.se/
Jon Jespersg. 28 (visa karta
)
467 80 GRÄSTORP Arbetsplats
Bildningsverksamheten, F-9 Kontakt
Kommunal Vara-Essunga-Grästorp vara-essunga-grastorp.vanervast@kommunal.se 010-4428508 Jobbnummer
10015630