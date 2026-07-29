Upphandlare till Transitio
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Är du en skicklig upphandlare som vill arbeta nära affären och driva större och avancerade upphandlingar från start till mål? Hos Transitio får du en affärsnära nyckelroll med stort eget ansvar som bidrar till Sveriges regionala tågresande.Publiceringsdatum2026-07-29Om företaget
Transitio är ett bolag som ägs av tjugo regioner i Sverige, med uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon för regional kollektivtrafik. Företagets syfte är att optimera ägarnas fordonskostnader och säkerställa hög kvalitet inom anskaffning, förvaltning och underhåll. Transitio förvaltar en större del av Sveriges regionala fordonsflotta och spelar en central roll i landets järnvägstrafik.
Här får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, vilket gör att du snabbt kan ta ansvar och bidra med egna idéer. Om du vill vara med och påverka och utveckla arbetssätt, processer och projektmetodik i en stimulerande miljö, kommer du trivas här. Vi befinner oss just nu i en spännande tid med flera spårfordons- och uppgraderingsprojekt framför oss.
Med fokus på samarbete, kunskapsdelning och hållbarhet är Transitio ett inkluderande företag som satsar på kontinuerlig kompetensutveckling. Här får du också chansen att delta på mässor och utvecklas inom en bransch med höga ambitioner. Hos Transitio är värderingarna en naturlig del av företagskulturen, där man ser sig som lagspelare, initiativtagare och värdeskapare.Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare på Transitio stödjer du dina kollegor hela vägen från behovsanalys och marknadsdialog och driver upphandlingar fram till avtalstecknande. Du arbetar med stora och tekniskt avancerade affärer. Ditt primära fokus blir anskaffning av spårfordon samt underhåll och upprustning till befintliga flottor. Utöver detta omfattar ditt ansvarsområde även tillhörande och verksamhetsnära tjänster, däribland IT-system och konsulttjänster.
Rollen innebär ett helhetsansvar genom upphandlingens alla skeden. Med din specialistkompetens bidrar du med struktur och affärsmässighet – hela vägen från strategiska upplägg och smarta ersättningsmodeller till den affärsmässiga leverantörsdialogen. Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister och jurister, och har en aktiv roll i kontakten med leverantörer – ofta i internationella sammanhang. Vidare blir du en viktig del i att utveckla bolagets arbetssätt, mallar och processer inom upphandling och avtalsuppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra upphandlingar enligt LUF – från analys till tilldelning
Driva leverantörsdialoger och förhandlingar i stora upphandlingar
Ta fram och utveckla kommersiella upplägg, avtals- och ersättningsmodeller
Ge rådgivning till verksamheten i upphandlings- och affärsfrågor
Bidra till utveckling av processer, styrdokument och avtalsuppföljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Akademisk examen, eller utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 7 års erfarenhet av att arbeta med upphandling
God erfarenhet av att självständigt driva upphandlingar från start till mål, gärna från tekniskt avancerade branscher, exempelvis transport, industri, försvar eller energi
Erfarenhet av komplexa affärer med förhandling och affärsupplägg
Erfarenhet av LOU eller LUF
Erfarenhet av leverantörsdialoger och kommersiellt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande:
Erfarenhet av upphandling enligt LUF
Erfarenhet av internationella affärer eller förhandlingar
Erfarenhet av avtalsuppföljning
Erfarenhet av att arbeta på leverantörssidan
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du trygg i din kompetens och van att arbeta självständigt med stort ansvar. Du har ett starkt affärsfokus och förstår hur upphandling påverkar helheten i en affär, inte bara processen i sig. Du bygger förtroende i dina kontakter och har en god balans mellan närhet och integritet i leverantörsdialoger. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt och driver dina processer framåt med tydlighet. Du är analytisk och nyfiken på verksamheten med en vilja att utvecklas tillsammans med oss. Som person är du initiativtagande och tar ansvar för att driva arbetet framåt utan att invänta instruktioner.Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Transitio.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Centrala Stockholm med möjlighet till hybridarbete 2 dagar/vecka Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849230-2122638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
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117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10015587