Arbetsgivarkoordinator/Näringslivskoordinator, Solna stad
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2026-07-30
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Är du insatt i näringslivets förutsättningar, utmaningar och behov? Vill du vara med och bidra till ett gott företagsklimat och tillväxt för Solnas näringsliv? Tillsammans med ditt engagemang och din framåtanda kan vi tillsammans skapa det bästa företagsklimatet i en av Sveriges mest expansiva kommuner! Vi lovar dig innehållsrika och intressanta dagar med stor variation! Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
Solna stad är en av Sveriges mest utvecklingstäta och dynamiska kommuner, näringslivsarbetet är stadsövergripande och berör stadens alla förvaltningar. Det strategiska och operativa näringslivsarbetet leds av avdelningen för arbetsmarknad och näringsliv som är en del av förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.
Arbetsmarknad- och näringslivsavdelningens övergripande uppdrag är att förbereda människor för arbete och studier samt att utveckla företagsklimatet i staden, i samverkan med näringslivet. Avdelningen består av ett trettiotal medarbetare som jobbar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt vuxenutbildning.
Vill du vara med och bidra till att fler människor får möjlighet till arbete och egen försörjning? Vi söker nu en engagerad Arbetsgivarkoordinator/Näringslivskoordinator som vill vara med och utveckla samverkan mellan Solna stad, näringslivet och andra arbetsgivare.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett utvecklande och varierat arbete där du får kombinera nätverkande, samordning och verksamhetsutveckling med ett tydligt samhällsuppdrag. Du blir en central funktion i arbetet med att skapa och utveckla kontakter mellan arbetsgivare och stadens verksamheter.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till både individers utveckling och arbetsgivares kompetensförsörjning.
En självständig roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
Möjlighet att utveckla och stärka Solnas nätverk med företag och andra arbetsgivare.
Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom flera verksamhetsområden.
En roll där du får vara med och utveckla framtidens arbetsmarknadsarbete i Solna stad.
Vad innebär arbetet?
Som Arbetsgivarkoordinator/Näringslivskoordinator ansvarar du för att utveckla, samordna och förvalta Solna stads kontakter med arbetsgivare. Du fungerar som en viktig länk mellan stadens verksamheter och arbetsmarknaden med målet att skapa fler möjligheter till praktik, arbetsträning och arbete för våra målgrupper.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och genomföra företagsbesök, nätverksträffar och informationsinsatser.
Följa upp insatser och säkerställa kvalitet samt goda resultat.
Bidra till utvecklingen av stadens arbetsgivar- och näringslivsnätverk.
Dokumentera, analysera och rapportera verksamhetens resultat.
Rollen innebär många externa kontakter och ett aktivt arbete ute hos arbetsgivare för att skapa engagemang och förtroende för stadens arbetsmarknadsinsatser.
Vem söker vi?
Vi söker dig som motiveras av att skapa möjligheter för människor samtidigt som du har god förståelse för arbetslivets och arbetsgivarnas behov. Du är initiativrik, resultatorienterad och har förmåga att omsätta idéer till konkreta resultat. Med ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt skapar du förtroendefulla relationer och bygger nätverk som bidrar till framgångsrika samarbeten.
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med arbetsgivarkontakter, kundrelationer, försäljning eller samverkan samt är van vid att bygga och utveckla professionella nätverk. Vidare har du erfarenhet av verksamhetsutveckling och trivs i en roll där du kombinerar relationsskapande arbete med ett tydligt resultatfokus.
Meriterande
Kunskap om arbetsmarknadspolitiska program och stödformer.
Erfarenhet från kommunal verksamhet, arbetsmarknadsenhet eller näringslivsarbete.
Erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.
Erfarenhet av arbete med individer som står långt från arbetsmarknaden.
Erfarenhet av coachning, matchning eller rekryteringsarbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 juni.
Urval och intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef pernilla.unell@solna.se
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
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171 86 SOLNA Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Kontakt
Pernilla Unell pernilla.unell@solna.se Jobbnummer
10015624