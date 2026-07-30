Kock till Geneskolan
Örnsköldsviks kommun / Kockjobb / Örnsköldsvik Visa alla kockjobb i Örnsköldsvik
2026-07-30
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Är du intresserad av att jobba med ett fantastiskt gäng i köket på Geneskolan?
Då kanske du är just den vi söker till vårt team i höst.
På Geneskolan tillagas och serveras måltider till våra elever i Åk 7-9. I vårt kök tillagar vi även måltider till 4 närliggande förskolor samt huvudkomponent till Åk F-6 på Sundskolan och Sunnanängs förskola.
För oss handlar matglädje om att få laga god och varierad mat som ger våra gäster en positiv, näringsrik och smakrik måltidsupplevelse. Vi arbetar med hållbarhet genom att lyfta fram säsongsgrönsaker, närproducerad och ekologiska måltider som en del i att minska klimatpåverkan.
Tjänsten är ett vikariat med start 13 oktober 2026 eller enligt överenskommelse till och med 31 augusti 2027.
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
förberedelser och arbete i köket över dagen.
tillagning av måltider samt specialkost, beredning av rotsaker, grönsaker, sallader mm lineservering och bemötande av gäster i matsal
diska, städa, tvätta och andra dagliga köksysslor
följa hygienrutiner enligt fastställd egenkontroll
arbeta i vårt digitala kostdatasystem
beställa, ta emot och hantera varor
Genom vårt arbetssätt hjälps vi åt och täcker för varandra, vilket gör att du kan komma att arbeta i och stötta upp även i våra övriga kök.Kvalifikationer
kockutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
grundläggande datorkunskap
grundläggande kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse vilket vi anser är viktigt för kommunikation, säkerhet och instruktioner.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom kök, som exempelvis tillagning av måltider och specialkost i storkök.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt som tillsammans med andra och har ett intresse av att arbeta i kostdataprogram. Vi ser gärna att du har B-körkort och tillgång till egen bil då tjänsten innefattar att arbeta i andra kök vid behov. Men detta är inget krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Jobbnummer
10015622