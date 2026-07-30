Organist till Lunds domkyrka
Lunds Pastorat / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Lund Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Lund
2026-07-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Pastorat i Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Med Närvarande – Bedjande – Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1 domkyrka, 15 kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS, 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli.
Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200 anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje församling finns församlingsråd och församlingsherde.
Vill du vara med och forma musiklivet i en av Nordens mest kända katedraler? Lunds domkyrka söker en organist med hög konstnärlig och liturgisk kompetens, som genom musiken vill bidra till att stärka livet i och kring katedralen.
Tjänsten som organist i Lunds domkyrka innebär ett nära samspel mellan gudstjänstliv, konserter, körverksamhet och det dagliga arbetet i Domkyrkans gemenskap. Vi är också stiftskyrka vilket medför många spännande åtaganden och samarbeten i regionen.
Vi söker en kyrkomusiker:
• med kompetens inom såväl liturgiskt som solistiskt orgelspel
• med dokumenterad erfarenhet som körledare
• som genom musiken vill vara med och stärka livet i och vid katedralen
• som vill bidra till ett levande och inkluderande musikliv med hög kvalitet
• som finner glädje i att fira gudstjänst och delar Svenska kyrkans värderingar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har kyrkomusikerexamen A
• är såväl organist som körledare
• är van både vid att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra
• skapar relationer och har förmåga att bygga team och samverka
• vill bidra till Domkyrkans gudstjänstliv, inte minst dess högmässa
• har god administrativ förmåga
• har förmåga att representera och vara värd för Domkyrkans musikliv i mötet med såväl nationella som internationella musiker, gäster och samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, musikalisk bredd och förmåga att arbeta i en komplex och dynamisk verksamhet.
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 30 augusti 2026
Intervjuer: 8-9 oktober
Prov i dirigering och orgelspel: 19 och 22 oktober
Tillträde: 1 april 2027
Har du skyddade personuppgifter? Läs mer här om hur du söker tjänsten.
För dig med skyddade personuppgifter vill Lunds pastorat erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjlighet. Du ska inte ansöka digitalt. För att minimera antalet personer hos arbetsgivaren som har åtkomst till dina personuppgifter ber vi dig att kontakta växeln på telefon: 046-71 87 00 och be om att bli kopplad till HR. HR kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Välkommen att ta kontakt!
Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.
För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar HR-avdelningen på telefon: 046-71 87 14 eller 046-71 87 04Publiceringsdatum2026-07-30Kontakt
Ida Wäreborn
Församlingsherde/Bitr. Kyrkoherde
046-71 88 81ida.wareborn@svenskakyrkan.se
Susannah Carlsson
Domkyrkoorganist
046 71 88 85susannah.carlsson@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds pastorat
(org.nr 252003-1028) Arbetsplats
Lunds Pastorat Jobbnummer
10015618