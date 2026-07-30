HR-expert inom arbetsmiljö mot Kriminalvårdens Transportavdelning
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2026-07-30
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens nationella HR-avdelning omfattar ca 400 medarbetare. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa där du bli en viktig kugge för att utveckla en nybildad HR-sektion som ger stöd till Transportavdelningen. Tillsammans med HR-chef och tre HR-experter kommer du att forma och utveckla ett arbetsgivarstöd som möter avdelningens behov och tillsammans med chefer förverkligar Kriminalvårdens arbetsgivarpolitik.
Du kommer att ingå i ett team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans. Vi har många framgångsfaktorer. Några av dem är att vi är kommunikativa, professionella, prestigelösa, bryr oss om varandra och har roligt på jobbet. Vi stärks och utvecklas, både individuellt och som grupp genom vårt gemensamma arbete samt samarbetar över kompetensområden.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-expert är du ett konsultativt och coachande stöd för avdelningens chefer i HR-relaterade frågor och har ett särskilt fokus på arbetsmiljö. I rollen ingår även att arbeta för att upprätthålla, tydliggöra och vidareutveckla Kriminalvårdens strategier, policys och processer inom området samt tillämpning av gällande lagstiftning.
Du medverkar i kompetensutvecklingsinsatser för chefer, genomför utredningar och analyser för uppföljning och beslutsunderlag. Uppdraget innebär att både arbeta med långsiktigt initiativ för en hållbar arbetsmiljö samt med kortsiktigt stöd i individärenden. Kriminalvårdens arbetsmiljöarbete präglas av mångfald, arbetsglädje, jämställdhet, lärande och samarbete. På många sätt är miljön inom Kriminalvården unik eftersom den omfattar omvårdnad, kontroll och säkerhet på samma gång, alla dagar på året och dygnet runt.
Inom Verksamhetsnära HR har vi nationella nätverk som är kopplade till våra olika fokusområden och du kommer därför regelbundet samarbeta med HR-kollegor i samma roll från övriga landet.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Tjänsten är placerad i Norrköping.
Kriminalvården erbjuder möjlighet till distansavtal och flextid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du driver dina processer framåt med gott resultat och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Vidare har du ett gott omdöme där du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger komplex information och tar hänsyn till flera perspektiv innan du tar ett beslut och drivet ditt arbete vidare. Du behöver även vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du samarbetar bra med andra människor och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HR-området eller annan akademisk inriktning som Kriminalvården bedömer som relevant
Erfarenhet från självständigt konsultativt HR-stöd för chefer och organisation med särskilt fokus på arbetsmiljö
Erfarenhet av att ta fram stödmaterial och utarbeta arbetsmetoder inom HR-området
Erfarenhet av att ta fram rapporter, statistik och andra underlag för beslutsfattande
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av att ha arbetet med rehabiliteringsärendens samtliga delar
Erfarenhet av att ha arbetat med arbetsplatskultur i en större verksamhet
Erfarenhet av HR-arbete i offentlig verksamhet, företrädesvis statlig myndighet
Erfarenhet av att utbilda inom HR-området
Erfarenhet av att ha arbetat med arbetsmiljöfrågor i en 24/7-verksamhet
Erfarenhet av att ha arbetat med proaktivt arbetsmiljöarbete i en större organisation
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för verksamhetsnära HR TA Kontakt
Rekryteringsspecialist
Vilgot Strand (v.31) vilgot.strand@kriminalvarden.se 0765137051 Jobbnummer
10015631