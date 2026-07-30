Cybersäkerhetsspecialist med fokus på teknisk granskning
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2026-07-30
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Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss kommer ditt engagemang och din kompetens göra skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
I rollen arbetar du framför allt med teknisk säkerhetsgranskning och säkerhetsgodkännande av mjukvara, system och digitala tjänster. Du granskar teknisk dokumentation och kravuppfyllnad, bedömer hot, risker och sårbarheter samt rekommenderar säkerhetsåtgärder inför förändringar, releaser och produktionssättningar.
Du arbetar nära it, arkitektur, utvecklingsteam och leverantörer för att:
• genomföra tekniska säkerhetsgranskningar av mjukvara, it-system, integrationer och digitala tjänster,
• analysera sårbarheter, tekniska risker, avvikelser och resultat från säkerhetstester samt bedöma påverkan på myndighetens system och information,
• bidra till säkerhetsbedömningar och säkerhetsgodkännande inför nya initiativ, förändringar och releaser,
• granska tekniska lösningar utifrån krav på exempelvis autentisering, behörighetsstyrning, loggning, kryptering, API och skydd av information,
• ta fram åtgärdsförslag och följa upp att identifierade säkerhetsbrister hanteras
Rollen är placerad på säkerhetsenheten.
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, informationssäkerhet, it-säkerhet, cybersäkerhet eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant,
• Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom cybersäkerhet, it-säkerhet, teknisk säkerhetsgranskning eller säker systemutveckling,
• Erfarenhet av säkerhetsbedömning eller säkerhetsgodkännande av it-system, mjukvara eller tekniska lösningar,
• Erfarenhet av arbete med moderna it-miljöer, systemutveckling, integrationer, API och digitala tjänster,
• Erfarenhet av att omsätta risker, hot, sårbarheter och säkerhetskrav till konkreta rekommendationer och åtgärder,
• God förmåga att kommunicera på svenska.
Det är meriterande om du även har
• Fördjupad erfarenhet av DevSecOps, CI/CD-flöden, hotmodellering eller tekniska säkerhetskontroller i utvecklingsprocesser,
• Erfarenhet av att tolka och bedöma resultat från sårbarhetsskanningar, penetrationstester, kodgranskningar eller andra tekniska säkerhetstester,
• Fördjupad erfarenhet inom ett eller flera tekniska säkerhetsområden, exempelvis identitet och åtkomst, loggning, kryptering, API-säkerhet eller molntjänster,
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet med höga krav på informationssäkerhet, spårbarhet och regelefterlevnad,
• Certifiering inom it- eller cybersäkerhet, till exempel CISSP, CISA, CSSLP, OSCP eller motsvarande.
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas och trivas i rollen cybersäkerhetsspecialist är du självgående och har god samarbetsförmåga. Vidare är du utvecklingsorienterad, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer också höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Myndigheten är placerad i Stockholm i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
På Utbetalningsmyndigheten ska alla medarbetare ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi eftersträvar ett nära ledarskap och du som chef har ett rimligt antal medarbetare, administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om rollen, kontakta avdelningschef Ola Sten telefon 010-5727514. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Kontakt
Säkerhetschef
Ola Sten 08-4051021 Jobbnummer
10015627