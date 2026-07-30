Ekonomiassistent / Redovisningsekonom Intern
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2026-07-30
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Vill du få konkret erfarenhet av bokföring, ekonomisk rapportering och Fortnox i ett svenskt AI-bolag?
Perceptric AI söker en noggrann och initiativrik intern inom ekonomi och redovisning. Du kommer att stötta bolagets ekonomiarbete och arbeta med löpande bokföring, avstämningar, rapportering samt underlag till bokslut och årsredovisning.
Rollen passar dig som studerar eller nyligen har studerat ekonomi, redovisning eller finans och vill omsätta dina kunskaper i verkliga arbetsuppgifter. Du behöver inte redan vara expert på Fortnox, men du ska vara intresserad av att lära dig systemet och förstå hur ekonomiarbetet fungerar i ett mindre bolag.
Om Perceptric AI
Perceptric AI är ett svenskt AI-bolag som utvecklar en plattform för modern dataanalys och Business Intelligence. Plattformen hjälper företag att bearbeta, analysera och visualisera sin data med hjälp av AI.
Hos oss får du insyn i hur ekonomi och rapportering fungerar i ett teknikbolag. Du arbetar nära bolagets ledning och får möjlighet att bidra till tydliga, effektiva och välorganiserade ekonomiprocesser.
Om rollen
Som Ekonomiassistent / Redovisningsekonom Intern kommer du att stötta bolaget i det löpande ekonomiarbetet. Du får arbeta med verkliga ekonomiska underlag och lära dig hur bokföring, avstämningar, momsredovisning, bokslutsarbete och ekonomisk uppföljning hanteras.
Arbetet sker huvudsakligen i Fortnox. Om du inte tidigare har arbetat i systemet får du möjlighet att lära dig det under tiden hos oss.
Rollen kombinerar löpande administration och redovisning med ekonomisk analys och rapportering. Du kommer även att kunna bidra med förslag på hur bolagets ekonomiska rutiner kan struktureras, automatiseras och förbättras.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
• Arbeta med löpande bokföring i Fortnox.
• Registrera, kontera och kontrollera verifikationer.
• Hantera och organisera kvitton, fakturor och andra ekonomiska underlag.
• Säkerställa att kostnader och intäkter bokförs på rätt konton och perioder.
• Stämma av bankkonton, balanskonton och bokförda transaktioner.
• Kontrollera att bokföringen är fullständig och att rätt underlag finns.
• Stötta arbetet med kund- och leverantörsfakturor.
• Förbereda underlag för momsdeklarationer och annan rapportering till Skatteverket.
• Hjälpa till med periodiseringar och enklare bokslutsarbete.
• Ta fram och kvalitetssäkra underlag inför årsbokslut och årsredovisning.
• Sammanställa resultatrapporter, balansrapporter och andra ekonomiska rapporter.
• Följa upp kostnader, budget och kassaflöde.
• Presentera ekonomisk information på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
• Dokumentera ekonomiska rutiner och bidra till att förbättra bolagets interna processer.
• Ha kontakt med extern redovisningskonsult eller revisor när det behövs.
Arbetsuppgifterna anpassas efter din utbildning och tidigare erfarenhet. Bokslut, deklarationer och årsredovisning genomförs med stöd och granskning från bolagets ansvariga eller externa ekonomipartner.
Vi söker dig som:
• Studerar eller nyligen har studerat ekonomi, företagsekonomi, redovisning, finans eller ett liknande område.
• Har grundläggande kunskaper i bokföring och redovisning.
• Förstår eller vill lära dig hur resultatrapport, balansräkning och kassaflöde hänger ihop.
• Är intresserad av att arbeta i Fortnox och andra digitala ekonomiverktyg.
• Är noggrann och har lätt för att arbeta strukturerat.
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och följer upp det du påbörjar.
• Är bekväm med siffror, dokumentation och administrativa uppgifter.
• Har goda kunskaper i svenska.
• Kan kommunicera på engelska. Tyska är meriterande.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av Fortnox.
• Arbetat med löpande bokföring eller ekonomiadministration.
• Kunskap om svensk moms, skatter och redovisningsregler.
• Grundläggande förståelse för bokslut och årsredovisning.
• Erfarenhet av Excel eller Google Sheets.
• Arbetat med budget, prognoser eller ekonomisk uppföljning.
• Erfarenhet från ett mindre bolag, en startup eller en redovisningsbyrå.
• Intresse för teknik, AI eller SaaS-bolag.
Du behöver inte uppfylla samtliga meriterande krav. Det viktigaste är att du har en grundläggande förståelse för ekonomi, är noggrann och vill utvecklas inom redovisning och ekonomisk rapportering.
Vad vi erbjuder
Hos Perceptric AI får du möjlighet att:
• Få konkret erfarenhet av bokföring och redovisning i ett riktigt bolag.
• Lära dig att arbeta i Fortnox.
• Följa ekonomiprocessen från underlag och bokföring till rapportering och årsredovisning.
• Utveckla dina kunskaper inom moms, avstämningar och bokslutsarbete.
• Arbeta nära bolagets ledning och få förståelse för ekonomins betydelse i affärsbeslut.
• Vara med och utveckla bolagets ekonomiska rutiner och arbetssätt.
• Få erfarenhet från ett svenskt AI- och SaaS-bolag.
• Ta eget ansvar med stöd och handledning.
• Bygga värdefulla erfarenheter inför en framtida roll inom redovisning, ekonomistyrning eller ekonomisk analys.
Information om rollen
• Roll: Ekonomiassistent / Redovisningsekonom Intern
• Plats: Stockholm, med möjlighet till hybridarbete enligt överenskommelse
Ansökan sker via: https://perceptricapply.com/
Berätta gärna:
• Varför du är intresserad av Perceptric AI.
• Vad du vill lära dig och utveckla i rollen.
• Vilken erfarenhet du har av bokföring, Fortnox, Excel eller ekonomisk rapportering.
• När du kan börja och hur länge du är tillgänglig.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: saga@perceptricai.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900)
Häradsgränd 2 (visa karta
)
183 39 TÄBY Jobbnummer
10015619