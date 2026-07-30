Församlingspedagog till Katrineholmsbygdens församling
Katrineholmsbygdens Församling / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Katrineholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Katrineholm
2026-07-30
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Vi är kyrkan där man kan ställa sina frågor, söka svar och utvecklas som människa i sin tro under hela livet. Vår undervisning sker i olika miljöer och det är många som söker sig till församlingen för att lära sig mer om kristen tro och att få vara en del av gemenskapen. Vi behöver Dig i vårt utvecklingsarbete!
Vi erbjuder en tjänst, där vi tillsammans stärker vårt arbete med lärande och undervisning för både barn, unga och vuxna. Vi arbetar utifrån ett teologiskt och pedagogiskt perspektiv och vill skapa mötesplatser med genomtänkt lärmiljö och didaktisk undervisning. Här finns möjlighet att både utveckla och skapa mötesplatser och verksamheter. Vi arbetar gärna med olika metoder som kyrkopedagogik, Godly play, musik och olika samtalsmetodik.
Du kommer att ha ett nära samarbete med olika kollegor och med ideella medarbetare både i planeringen som genomförandet. Arbetet kommer främst bestå av arbete som riktas mot konfirmand och ung vuxen. Vi har ett gott samarbete med andra samhällsaktörer och ser gärna att Du är med och utvecklar det.
Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med det livslånga lärandet, likväl i verksamheter som i gudstjänster. Hos oss kommer Du ha möjlighet att vara med och påverka den utvecklingen.
OM DIG:
Vi söker dig som är utbildad till, eller på väg mot, församlingspedagog.
Du är väl förankrad i svenska kyrkans tro liv och lära. Det är enkelt för dig att skapa och bygga relationer med olika åldrar. Du trivs med att skapa plats för andra och är trygg i ditt ledarskap. Du ser att gudstjänsten är en viktig plats för unga att lära känna Jesus och Gud. Du har en god förmåga att planera, ser helheten och arbetar likväl självständigt som i grupp. Att arbeta kvällar och helger är inget hinder för dig. Digital kompetens och intresse för sociala medier är något du ser som en del av vardagen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställning på 100 %.
Tjänsten kräver b-körkort och tillgång till bil.
Ansökan senast 20 augusti 2026
Intervjuer kommer ske löpande
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Katrineholmsbygdens församling är en del av Strängnäs stift med 16 800 kyrkotillhöriga (51%). Katrineholm ligger i Sörmland med närhet till Norrköping (5 mil), Eskilstuna (6 mil) och Stockholm (14 mil) med bra kommunikationer. Här möts såväl staden som landsbygden i naturskön miljö och historiska bygder. Församlingens tio kyrkor bjuder på en dynamisk variation av gammalt och mer nutida och är en del av det kulturarv som församlingen förvaltar. Kyrkans uppdrag med gudstjänsten i centrum genomförs med hjälp av engagerade medarbetare, anställda såväl som ideella. Verksamheten präglas av stor bredd i alla åldrar med många mötesplatser och sammanhang för tro och liv, lärande och fördjupning, musik och skapande. Visionen "Bära vidare" ger en riktning på uppdraget att vara en levande församling i tradition och förnyelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: katrineholmsbygden.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Församlingspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholmsbygdens församling
(org.nr 252004-2074), https://www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygden
Sveavägen 42 (visa karta
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641 34 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ungas kapell Kontakt
Enhetschef
Caroline Wahlström caroline.wahlstrom@svenskakyrkan.se 015077277 Jobbnummer
10015616