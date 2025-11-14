Tre stödassistenter till Lugnets gruppbostad
2025-11-14
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker tre stödassistenter som vill ha ett meningsfullt och utvecklande arbete inom Bostad med särskild service.
Lugnets gruppbostad ligger i ett villaområde i Norsborg. Gruppbostaden består av 6 lägenheter som binds ihop av gemensamma serviceytor. På gruppbostaden arbetar stödassistenter och en stödpedagog. Som stödassistent säkerställer du god livskvalitet för brukarna. Du fungerar som en länk mellan brukaren och omvärlden, vilket innebär kontakt med personer som är viktiga för brukarens vardag, såsom anhöriga, gode män, daglig verksamhet, läkare, habiliteringscenter och kontaktpersoner. Du deltar i möten som rör brukaren och ansvarar för dokumentation i kommunens verksamhetssystem samt för att skapa genomförandeplaner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• ge individuellt anpassat stöd till varje boende
• assistera med shopping, matlagning, städning och personlig hygien
• stödja boendena i deras fritidsaktiviteter
• planera och dokumentera arbete i vårt system, Lifecare
• jobba nattskift med sovande jour för att säkerställa trygghet och stöd dygnet runt
• skapa meningsfulla och självständiga liv för varje boende, utifrån deras önskemål
Boendena har dygnet-runt-verksamhet, vilket innebär att tjänsten kräver flexibilitet och att du arbetar kvällar och nätter med sovande jour.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling. Du får även nära stöd av stödpedagog på gruppbostaden, vilket skapar goda förutsättningar för verksamhetsnära metodhandledning och professionellt stöd i det dagliga arbetet.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och stödjande team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende. Du får kollegor som ser lösningar där andra ser hinder och som värderar samarbete högt.
Du som söker till oss
Du har gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogrammet alternativt GPU och PPU. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med dubbeldiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning.
Övriga krav
- Erfarenhet av att arbeta i digitala system, inklusive dokumentation i Lifecare
- Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik.
- Erfarenhet att arbeta med TAKK
- Erfarenhet av att arbeta med bildstöd
Som stödassistent hos oss är du trygg i din yrkesroll, vilket gör att du kan agera stabilt och säkert i möten med boende. Du arbetar alltid med ett lågaffektivt bemötande och kan hantera utåtagerande beteenden på ett lugnt och respektfullt sätt. Rollen kräver att du är nyfiken och lösningsorienterad, så att du hittar kreativa och individanpassade lösningar i vardagen. Som pålitlig och stödjande närvaro bidrar du till att varje boende känner sig trygg, sedd och säker i sin vardag.
Välkommen med din ansökan!
