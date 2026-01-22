Traverstekniker / Servicetekniker
Jernbro Industrial Services AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-01-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jernbro Industrial Services AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Oxelösund
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du en erfaren traverstekniker som trivs i en självständig roll med stort ansvar och nära kundkontakt? Hos oss arbetar du i en teknisk vardag där samarbete och framåtanda är självklara delar. Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen
Som traverstekniker/servicetekniker blir du en del av ett engagerat team som arbetar med service, reparation, förebyggande underhåll och installation av traverser, lyftanordningar och lyftredskap. Arbetet är varierande, rörligt och sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Rollen omfattar även besiktning av pallställ, lyftredskap och fallskydd, vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens inom flera viktiga områden kopplat till lyft och säkerhet.
I rollen arbetar du bland annat med:
• Akuta reparationer
• Planerat och förebyggande underhåll
• Fortlöpande tillsyn enligt gällande krav
• Montage, installation och idrifttagning av ny utrustning
Bra att veta: Arbetstiden är förlagd till dagtid och beredskap ingår i tjänsten. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är en erfaren traverstekniker med god vana av arbete ute hos kund
• Har treårig elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• Har B-körkort (krav)
Meriterande:
* Erfarenhet av att ha varit delaktig i projekt eller uppdrag som lett till goda resultat.
Du har ett tydligt intresse av att fortsätta arbeta med traverser, men vill också bredda din kompetens inom områden som lyftredskap, fallskydd och pallställ.
Som person är du:
• Självständig, ansvarstagande och trygg i ditt yrkeskunnande
• Samarbetsinriktad och relationsskapande
• Framåtdriven och lösningsorienterad
• Professionell i mötet med kunder, kollegor och leverantörer
För oss är samarbete och framåtanda viktiga delar för att nå bra resultat - både i vardagen och i vår fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
• En utvecklande roll med frihet under ansvar
• Möjlighet att bidra till och påverka vår fortsatta utvecklingsresa
• En öppen, inkluderande och transparent arbetsmiljö
• Ett framtidsdrivet företag med fokus på hållbara lösningar för industrin
Vi tror på att ha roligt på jobbet och att lyckas tillsammans med kunder, partners och kollegor. Hos oss är engagemang, respekt och mångfald självklara delar av kulturen, där olikheter ses som en styrka.
Ansökan och kontakt
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Daniel Wittlåck, telefon 010-4831175.
Varmt välkommen med din ansökan till Jernbro!
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9698619