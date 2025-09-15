Traversförare till Uppsala (extra)
2025-09-15
Nu söker vi fler traversförare till vår kund i Uppsala!
Om tjänsten Som traversförare arbetar du självständigt med att ta emot och transportera inkommande avfall. Med hjälp av en kran hanterar du traversen tryggt och effektivt. I arbetet kommer du att arbeta ensam i ett kontrollrum där du styr över kranen och hanterar de problem som kan dyka upp.
Tjänsten är en extraanställning/behovsanställning om ca 2-3 pass/månad, där behovet kan variera och vara större vissa veckor och lägre andra veckor.
Om dig För att passa i rollen bör du kunna arbeta effektivt men samtidigt noggrant. Du arbetar genomtänkt och tar inga onödiga risker. Du arbetar självständigt men har kontakt med kollegor över radio, vilket innebär att du bör vara duktig på att kommunicera. Vidare trivs du att arbeta med problemlösning och kan enkelt anpassa dig efter nya uppgifter. Det krävs inga förkunskaper för att arbeta i traversen, men det är fördelaktigt om du är lättlärd och tekniskt intresserad.
Krav för tjänsten: - Flytande svenska i både tal & skrift - Avslutad gymnasieutbildning
Meriterande för tjänsten: - Tidigare erfarenhet som traversförare - Utbildning i säkra lyft
Övrigt I rollen arbetar du på ett 5-skiftschema, vilket innebär att du bör kunna jobba både dag, kväll, natt, helg och helgnatt.
Tjänsten börjar med en 4 veckors utbildning på heltid, därefter arbetar du efter behov. Du behöver kunna gå utbildning i 4 veckor på heltid för att vara aktuell för tjänsten. Start i september!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
