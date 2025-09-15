Traversförare till Nykvarn
Om tjänsten Vi söker just nu en traversförare som kommer att arbeta med betong. I rollen kommer du att hjälpa till att flytta och hantera betongblock med hjälp av en travers. Du kommer även få arbeta en del utanför traversen, vilket innebär att arbetet kan vara rätt fysiskt krävande.
Vi behöver hjälp av dig som kan hoppa på ett kortare uppdrag och bidra till ett bra resultat!
Om dig För att passa i rollen ska du vara arbetsvillig, noggrann och aktiv. Du är i god fysisk form, och inte rädd för att ta i. Du har ett traverskort, och gärna erfarenhet som traversförare tidigare.
Då arbetsplatsen ligger lite avlägset (utanför Nykvarn) krävs det att du har körkort och egen bil för att ta dig dit.
Krav för tjänsten - Traverskort - Goda kunskaper i svenska - Körkort och tillgång till bil
Övrigt Arbetstider måndag-fredag kl. 6-15.
Observera att uppdraget är under ca 4 veckor, med möjlighet till förlängning. Start omgående!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
