Transportplanerare
Randstad AB / Speditörsjobb / Sigtuna Visa alla speditörsjobb i Sigtuna
2025-09-24
Visa alla jobb hos Randstad AB i Sigtuna
Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Om du trivs att jobba med många kontaktytor, planera och koordinera samt lösa ett och annat problem så är rollen som transportledare/logistikkoordinator (Dispatcher) något för dig. Vi söker just nu dig som vill jobba som konsult på uppdrag ute i Arlanda hos kund.
Arbetsplats: Stockholm, Arlanda
Uppdragslängd: Heltid 9-17/18, omgående till och med Augusti 2026.
Arbetsgivare: Randstad AB
Rollen är säkerhetsklassad och du kommer genomgå vissa kontroller för denna tjänst.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Rekrytering kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ifall denna tjänst passar dig som handen i handsken, sök redan idag!
Ansvarsområden
I din roll som Dispatch agent så ansvara över trafikledningen och support för Area Operations, Customer Service, Customer Operation Group och Sales. Du är den som organisera så att hämtningar löses snabbt smidigt miljövänligt och ekonomiskt.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
Se över kunders bokningar och effektivt planera upphämtning efter kunds behov (Kurirbil, Lätt Lastbil eller Tung Lastbil)
Supportera andra funktioner när det kommer till frågorna rörande upphämtningar.
Boka underleverantörer vid behov om det är större mängd gods som ej kan hämtas av våra befintliga bilar.
Övervaka interna Service Kvalitets KPI:er och tidskritiska leveranser och skicka ut daglig rapport
Följa och lyssna till riktlinjerna för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
Vid behov supportera andra funktioner som jobbar gentemot kund på arbetsplatsen, OPS Support.
Vara i god kontakt med kundtjänst, sälj, Area Operations Manager, Supervisors, Kurirer, underleverantörer.Kvalifikationer
För denna tjänst behöver du:
avslutad gymnasial utbildning, eller högre.
erfarenhet från arbete inom kundtjänst och/eller lager och logistikverksamhet (Ex trafikplanering, logistikkoordiantor, driftledare, dispatcher)
vara kund och service orienterad.
god datorvana, speciellt i Office paketets Word och Excel. Meriterande att ha jobbat med transportbokningssystem.
god kommunikativ förmåga på både Svenska och Engelska, både tal och skrift.
som person är du; lösningsorienterad, teamplayer, noggran och har en hög servicekänslaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
