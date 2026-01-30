Transportledare till Stockholm

WeStaff Sweden AB / Logistikjobb / Stockholm
2026-01-30


Har du erfarenhet av transport och gillar att leda människor i vardagen?
Vi söker nu en Transportledare till uppdrag i centrala Stockholm. Det här är en roll för dig som vill kombinera planering, ansvar och nära kontakt med personal, och som trivs i en operativ ledarroll där du får påverka både människor och flöden. Du blir en viktig nyckelperson i den dagliga driften med ansvar för chaufförer, planering och dialog med kund.

Upplägg: Heltid, dagtid Område: Fast arbetsplats i centrala Stockholm Start: omgående eller enligt överenskommelse

Det här får du

En arbetsledande roll med stort eget ansvar

Leda och stötta chaufförer i deras dagliga arbete

Vara navet mellan personal, kund och organisation

En varierad vardag med tempo, kommunikation och problemlösning

Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och bra lön

Personlig kontakt via WeStaff Sweden - vi finns med dig hela vägen



Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för den dagliga driften och fungerar som arbetsledare för ditt team:

Daglig planering och fördelning av transporter och uppdrag

Leda, följa upp och stötta chaufförer i vardagen

Schemaläggning, körtider och resursplanering

Hantering av avvikelser, reklamationer och kunddialog

Tidrapportering, medarbetarsamtal och administrativa personalfrågor

Säkerställa kvalitet, trivsel och effektivitet i leveransen


Vem vi söker

Du är trygg, kommunikativ och gillar att ta ansvar. Du trivs nära verksamheten och tycker om att jobba med människor. Vi tror att du har:

Erfarenhet av transportledning, logistik, entreprenad eller liknande

Erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning

God planeringsförmåga och vana av schemaläggning

Mycket god svenska i tal och skrift

Gymnasieutbildning

B-körkort

Meriterande:

Transportledarutbildning

Erfarenhet av tunga fordon



Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat konsult- och rekryteringsföretag inom Transport & Logistik. Vi arbetar nära både kunder och medarbetare och erbjuder trygga anställningar med kollektivavtal, personlig kontakt och långsiktiga uppdrag. Läs mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6254647-1817420".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9715436

