Transportledare till Stockholm
WeStaff Sweden AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
Har du erfarenhet av transport och gillar att leda människor i vardagen?
Vi söker nu en Transportledare till uppdrag i centrala Stockholm. Det här är en roll för dig som vill kombinera planering, ansvar och nära kontakt med personal, och som trivs i en operativ ledarroll där du får påverka både människor och flöden. Du blir en viktig nyckelperson i den dagliga driften med ansvar för chaufförer, planering och dialog med kund.
Upplägg: Heltid, dagtid Område: Fast arbetsplats i centrala Stockholm Start: omgående eller enligt överenskommelse
Det här får du
En arbetsledande roll med stort eget ansvar
Leda och stötta chaufförer i deras dagliga arbete
Vara navet mellan personal, kund och organisation
En varierad vardag med tempo, kommunikation och problemlösning
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och bra lön
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för den dagliga driften och fungerar som arbetsledare för ditt team:
Daglig planering och fördelning av transporter och uppdrag
Leda, följa upp och stötta chaufförer i vardagen
Schemaläggning, körtider och resursplanering
Hantering av avvikelser, reklamationer och kunddialog
Tidrapportering, medarbetarsamtal och administrativa personalfrågor
Säkerställa kvalitet, trivsel och effektivitet i leveransen
Vem vi söker
Du är trygg, kommunikativ och gillar att ta ansvar. Du trivs nära verksamheten och tycker om att jobba med människor. Vi tror att du har:
Erfarenhet av transportledning, logistik, entreprenad eller liknande
Erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning
God planeringsförmåga och vana av schemaläggning
Mycket god svenska i tal och skrift
Gymnasieutbildning
B-körkort
Meriterande:
Transportledarutbildning
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Om WeStaff Sweden

WeStaff Sweden är ett auktoriserat konsult- och rekryteringsföretag inom Transport & Logistik. Vi arbetar nära både kunder och medarbetare och erbjuder trygga anställningar med kollektivavtal, personlig kontakt och långsiktiga uppdrag. Läs mer på www.westaff.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
