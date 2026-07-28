Enhetschef Administrationen, VO barn- och ungdomsmedicin, USÖ
Region Örebro län / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-07-28
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Vill du leda en engagerad arbetsgrupp som gör skillnad för barn och ungdomars hälsa? Som enhetschef för Administrationen inom VO barn och ungdomsmedicin i Region Örebro får du ett meningsfullt ledaruppdrag med stor möjlighet att påverka både den egna verksamheten men även hela verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för enheten, vilket innefattar patientsäkerhet, vårdkvalitet och personal-, budget, miljö- och arbetsmiljöansvar. Du leder, planerar och följer upp verksamheten med fokus på kvalitet, tillgänglighet och hållbarhet. Du samarbetar nära med andra enheter inom Barn- och ungdomsmedicin samt med externa aktörer både på kommuner men även inom Hälso- och sjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
godkänd utbildning som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare
kunskap i vårdadministrativa system och i Office 365
god förmåga till samarbete och är utvecklingsorienterad
erfarenhet av att leda andra
god kunskap i svenska språket både muntligt och skriftligt
Vi ser det meriterande om du har arbetat inom sjukvård med barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Inom verksamhetsområde Barn- och ungdomsmedicin bedriver en bred pediatrisk verksamhet och har god kompetens inom många subspecialitetsområden. Vi har en barnavdelning med 18 vårdplatser samt en neonatalavdelning med 10 vårdplatser för nyfödda barn from gestationsvecka 25+0. Vi har en dagvård för barn och verksamheten har ett mycket välfungerande mobilt barnteam. Mottagningsverksamhet bedrivs på subspecialistmottagningen på USÖ samt på tre allmänpediatriska mottagningar i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. På barn-och ungdomskliniken arbetar dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare och lekterapeut i ett nära samarbete med varandra och med övrig vårdpersonal. Verksamheten har drygt 230 anställda. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och en utmanande och stimulerande arbetsmiljö. Hos oss får du introduktion, relevant fortbildning och stöd av vana kollegor.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vision
Maria Westberg maria.westberg@regionorebrolan.se 019-602 25 29 Jobbnummer
10014126