Förste socialsekreterare till Centrum mot våld
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2026-07-28
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Borås Stad befinner sig i en spännande fas där Individ- och familjeomsorgsförvaltningen växer och utvecklas för att bättre möta invånarnas behov. Centrum mot våld består av enheterna Relationsvåldsenheten, Barnahus Älvsborg, Resurscentrum Älvsborg och Stödcentrum för unga. Verksamheterna är i en utvecklingsfas med fokus på att arbeta kunskapsbaserat, erbjuda lågtröskelverksamhet och insatser utan behovsprövning, sprida information och stärka samverkan och kompetens inom området våld i nära relation och stöd till brottsutsatta. Vi väntar på att flytta ihop i nya gemensamma lokaler.
Om verksamheten
Vi söker nu ytterligare en 1:e socialsekreterare till Centrum mot våld. För närvarande finns en 1:e socialsekreterare för Relationsvåldsenheten medan övriga verksamheter ligger direkt under enhetschef. Vi vill nu stärka upp och säkerställa en nära arbetsledning för hela Centrum mot våld. Du kommer tillsammans med nuvarande 1:e socialsekreterare och enhetschef utgöra arbetsledningen för Centrum mot våld. Ditt fokus kommer att riktas mot enheterna Stödcentrum för unga, Barnahus Älvsborg och Resurscentrum Älvsborg. De två 1:e socialsekreterarna kommer utföra utvecklingsarbete gemensamt för att stärka samverkan och kompetensen inom hela enheten och täcka för varandra vid frånvaro.
På Barnahus Älvsborg arbetar tre samordnare som utför uppdrag åt tio kommuner i Sjuhärad. Resurscentrum Älvsborg är ett projekt riktat mot hedersrelaterat våld och består av 1,25 projektledare/samordnare. Stödcentrum för unga är en samtalsmottagning som erbjuder stöd till vålds- och brottsutsatta och består av tre kuratorer.
På Individ- och familjeomsorgen satsar vi på ledarskapet och genomför just nu ett utvecklingsarbete där alla chefer och arbetsledare erbjuds utbildning i Utvecklande ledarskap (UL) och grupputveckling. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare är du medarbetarnas närmsta arbetsledare. Genom ett situationsanpassat ledarskap vägleder du och ger metodstöd både i individärenden och strukturella processer som leder verksamheten och gruppen framåt. Du vägleder arbetet utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt samt driver implementering av metoder och arbetssätt. Tillsammans med enhetschef ansvarar du för enhetens systematiska uppföljning och utveckling av verksamheten. Du samverkar med övriga enheter inom IFO och staden.
Vi erbjuder ett spännande och viktigt arbete tillsammans med en engagerad och kompetent arbetsgrupp. Hos oss får du möjlighet till specialisering inom området våld och brottsutsatthet och ett spännande och meningsfullt arbete. Du ges möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen och goda kunskaper och arbetserfarenheter inom området våld i nära relation, trauma och krisstöd. Utbildning och praktisk erfarenhet av bedömningsinstrumenten SARA och PATRIARK är meriterande. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och/eller stödinsatser för målgruppen våld- eller brottsutsatta. Du är mycket självständig, fungerar som en resurs för kollegor och har förmågan att se organisationen i ett helhetsperspektiv.
Din kommunikationsförmåga är mycket god, både muntligt och skriftligt, och du kan entusiasmera andra i arbetet. Du är skicklig på dokumentation och har en mycket god administrativ förmåga som gör att du kan strukturera och prioritera ditt arbete effektivt. Samverkan och samarbete, både internt och externt, är en självklarhet för dig där du är van vid olika former av möten och kan inneha både en stödjande och styrande roll.
Tidigare erfarenhet där du varit i arbetsledande eller ledande roller är meriterande. Flexibilitet, kreativitet och en vilja att driva förändringar är egenskaper som kännetecknar dig och du har förmågan att snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar. Som 1:e socialsekreterare är du professionell och mogen i ditt förhållningssätt. Du är skicklig på att skapa och underhålla relationer både internt och externt, och du ser möjligheter till förbättringar i ditt arbete. Du är utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang och agerar som en förebild för andra. B-körkort är ett krav.
Vid erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2026:026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Förste socialsekreterare
Emelie Blomberg 033-353323 Jobbnummer
10014140