Bemanningssamordnare till Råttspsykiatriska kliniken, Öjebyn
Region Norrbotten / Ekonomiassistentjobb / Piteå Visa alla ekonomiassistentjobb i Piteå
2026-07-28
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Vill du bidra till en välfungerande vård genom effektiv bemanning och planering? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad bemanningssamordnare som vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Vi söker
Vi söker dig som har gymnasieexamen, god datorvana samt erfarenhet av bemanning och schemaläggning. Det är meriterande om du har erfarenhet från hälso- och sjukvård samt kunskap om arbetstidslagen och kollektivavtal. Vi ser det även som positivt om du har kunskap och vana av att arbeta i Excel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är flexibel, kommunikativ och strukturerad. Du har samarbetsförmåga som gör att du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som bemanningssamordnare ansvarar du för att planera, samordna och följa upp bemanningen utifrån verksamhetens behov. Du arbetar med schemaläggning och personalplanering på både kort och lång sikt samt säkerställer en hållbar bemanning genom att hantera sjukfrånvaro, ledigheter och vakanta arbetspass. Du är ett viktigt stöd till verksamhetens chefer i frågor som rör bemanning, schemaläggning och arbetstidsförläggning. Du arbetar dagligen i bemannings- och personalsystem och ser till att arbetstidslag, kollektivavtal och lokala riktlinjer följs, samtidigt som du bidrar till en effektiv och kvalitativ bemanningsplanering.
Det här erbjuder vi dig
Introduktion och stöd i din roll
Möjlighet till flexibla arbetstidslösningar när det fungerar utifrån verksamheten
Arbetsplats med god gemenskap, där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med arbetstid dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundberg asa.m.lundberg@norrbotten.se Jobbnummer
10014134