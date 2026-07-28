Flyhänt kallis som gillar att baka
Skånska Ord & Bord AB / Kockjobb / Ängelholm Visa alla kockjobb i Ängelholm
2026-07-28
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Vi söker dig som är snabb i fingrarna och som inte slarvar med detaljerna hur bråttom det än kan vara.
Du har jobbat som kallskänka eller köksbiträde en tid eller tror att du har det som krävs för att klara jobbet i ett stressigt - men väldigt roligt kök.
För rätt medarbetare kan det bli ett fast arbete, men vi söker också dig som vill jobba extra och hoppa in då och då.
Du kommer att köra förrätter och desserter men också arbeta med vår kaféverksamhet och förbereda mackor, sallader och annat smått och gott.
Vi behöver dig som vill arbeta heltid men kan också pussla ihop deltider om det passar bättre.
Arbetet innebär arbete både dagtid och kvällar under veckan och på helgerna. Vi är medlemmar i Visita och följer naturligtvis de lagar och regler som gäller för vår bransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@strandhuggetivejby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka/Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skånska Ord & Bord AB
(org.nr 556364-2296)
Hamnvägen 3 (visa karta
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266 52 VEJBYSTRAND Arbetsplats
Strandhugget Jobbnummer
10014119