Hjullastarförare till uppdrag start omgående
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2026-07-28
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Flexvik Bemanning söker en hjullastarförare med start omgående
Nu söker vi på Flexvik en hjullastarförare till ett uppdrag hos vår kund i Sollentuna.
Vi söker dig som är självsäker och samarbetsvillig. Vid ett gott samarbete kan uppdraget bli långvarigt.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som hjullastarförare/grävmaskinist
Yrkesbevis för grävmaskin
ESA-certifikat
Meriterande:
B-körkort
Om detta låter intressant, mejla ditt CV till josefine@flexvik.se
. Se till att din erfarenhet och behörighet tydligt framgår i ditt CV.
Vi undanber ansökningar som ej uppnår kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: josefine@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjullastarförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10014132