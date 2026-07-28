Hjullastarförare till uppdrag start omgående

Grünewald-Decker AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-07-28


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Flexvik Bemanning söker en hjullastarförare med start omgående

Nu söker vi på Flexvik en hjullastarförare till ett uppdrag hos vår kund i Sollentuna.
Vi söker dig som är självsäker och samarbetsvillig. Vid ett gott samarbete kan uppdraget bli långvarigt.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet som hjullastarförare/grävmaskinist
Yrkesbevis för grävmaskin
ESA-certifikat

Meriterande:
B-körkort

Om detta låter intressant, mejla ditt CV till josefine@flexvik.se. Se till att din erfarenhet och behörighet tydligt framgår i ditt CV.

Vi undanber ansökningar som ej uppnår kraven.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: josefine@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjullastarförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
10014132

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