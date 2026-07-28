Undersköterska ögon Halmstad och Ängelholm
Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-07-28
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Här är det nära mellan idé och beslut. Gillar du att ta ansvar, hitta lösningar och vara med och utveckla verksamheten kommer du att trivas hos oss. Vi söker nu en undersköterska till en kombinerad tjänst vid våra moderna och patientfokuserade ögonmottagningar i Ängelholm och Halmstad.Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Vi tillhör Aleris affärsområde Ögon som har tio ögonmottagningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi håller erkänt hög medicinsk kvalitet och har mycket nöjda patienter. Vår erfarna personal genomför cirka 60 000 mottagningsbesök och 20 000 kataraktoperationer per år. Vi diagnostiserar och behandlar flera olika ögonsjukdomar. På några kliniker gör vi polikliniska operationer, injektioner i glaskroppen, har ortoptistverksamhet och är specialiserade på torra ögon.
Aleris ögonklinik i Ängelholm är Aleris största ögonklinik i Sverige. Här utförs idag cirka 1 700 kataraktoperationer och cirka 14 000 läkarbesök per år. Vi är omkring 30 medarbetare bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och administrativ personal.
Aleris ögonklinik i Halmstad är vår nyaste mottagning och har varit öppen i ca 1,5 år. Här får du möjlighet att arbeta i en mindre verksamhet med nära samarbete, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka det fortsatta utvecklingsarbetet. Här utförs cirka 700 kataraktoperationer och cirka 4000 läkarbesök per år. Vi är ett team på 8 medarbetare bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, ortoptist och undersköterskor.
Tillsammans arbetar vi både inom och över klinikgränserna för att ge våra patienter en trygg och högkvalitativ ögonsjukvård. Vår arbetsmiljö och inställning präglas av Aleris värdeord vilka är ansvarsfull, innovativ och enkel.
Hos oss hjälps vi åt och tar ansvar tillsammans. Vi delar med oss av vår kunskap, stöttar varandra i vardagen och tror på ett prestigelöst samarbete där allas insatser är viktiga. Det är en kultur vi är stolta över – och som vi hoppas att du vill bli en del av.
Rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du i en varierad roll där både patientnära och administrativa uppgifter ingår.
Vi söker dig som vill utvecklas i din yrkesroll, ta mer ansvar över tid och vara med och utveckla framtidens ögonsjukvård tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna inkluderar bl.a.:
Ta emot och förbereda patienter
Utföra undersökningar som syntest, tryckmätning med mera.
Dokumentation i journalsystem
Sitta i reception, hantera bokningar och övrigt administrativt arbete
Vara delaktig i mottagningens förbättrings- och utvecklingsarbete
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Friskvårdsbidrag
Ett omväxlande och utvecklande arbete i en privat vårdmiljö
En möjlighet att växa i din yrkesroll och på sikt ta mer ansvar
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska och har bevis från Socialstyrelsen
Har ett genuint intresse för vård och vill utvecklas professionellt
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Har lätt för att ta till dig nya rutiner och digitala system
Trivs i ett arbete där tempot kan vara högt och där du ibland behöver fatta snabba beslut
Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående
Vill bidra till klinikens utveckling och är nyfiken på att ta mer ansvar på sikt
Har du tidigare erfarenhet inom ögonsjukvård är det meriterande, men inte ett krav – vi värdesätter rätt inställning och en vilja att lära.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finnsSå ansöker du
Är du undersköterskan vi söker – med både hjärta och driv?
Vi intervjuar löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum 2026-08-13.
Välkommen att skicka in din ansökan!
I denna rekrytering ingår bakgrundskontroll som en del av vårt arbete för en trygg och ansvarsfull verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8137489-2119776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Helmfeldtsgatan 59 (visa karta
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302 66 HALMSTAD Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
10014125