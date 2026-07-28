Planeringsledare inom statistik och analys till utbildningsförvaltningen
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2026-07-28
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Om avdelningen
Avdelning för Planering och utveckling tillhör utbildningsförvaltningens stab. Dit hör också avdelningarna Ekonomi och administration, HR och kommunikation samt Digitalisering och innovation.
Avdelningen för Planering och utveckling arbetar med förvaltningsövergripande frågor som planering och uppföljning av politiska mål och uppdrag, statistik, remissyttranden och beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd. Avdelningen ansvarar också för planering av gymnasieskolans organisation och samordning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst som planeringsledare kommer du att arbeta med sammanställningar och analyser av olika typer av elevdata inom gymnasieskolan, som tex betygsresultat, närvaro, elevprognoser och antagning. Du förser huvudmannen och skolenheterna med statistik och annat underlag för att analysera verksamhetens kvalitet och elevernas måluppfyllelse. Enheten deltar i det förvaltningsövergripande arbetet med datadriven skolutveckling, och du kommer att bidra i arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för att fördjupa och förbättra analyser på alla nivåer, för att ytterligare utveckla verksamheten.
I uppdraget ingår bl.a följande arbetsuppgifter:
ta fram, bearbeta och analysera statistik på huvudmannanivå och skolenhetsnivå,
kvalitetssäkra data (t.ex betygs- och närvarodata som registreras av skolorna) samt identifiera brister och föreslå förbättringar,
delta i utvecklingen av digitala verktyg för visualisering och analys av statistik,
ta fram metod- och processtöd samt utbilda rektorer och andra kollegor inom ansvarsområdet i syfte att öka förvaltningens datalitteracitet,
delta i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå,
ta fram underlag till nämnd och förvaltningsledning i form av tjänsteutlåtanden, rapporter och analyser.
Du arbetar till stor del självständigt men samarbetar också med kollegor på stabens olika avdelningar samt gymnasieområdenas verksamhetsutvecklare, utbildningschefer och rektorer. Du kan få i uppdrag att leda arbetsgrupper eller processer för att utveckla arbetet med datadriven analys och skolutveckling. På nationell nivå har flera stora skolreformer genomförts eller är på väg att genomföras som verksamheten behöver anpassas efter, och där har du en viktig roll. Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom det samhällsvetenskapliga området, ekonomi, statistik, analys eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Erfarenhet från skolans verksamhetsområde och kunskap om den nationella styrningen i skollag och förordningar är meriterande.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha god förmåga att analysera olika typer av data och se samband som kan ligga till grund för förvaltningens arbete med att stärka kvalitet och måluppfyllelse. Du har goda kunskaper i Excel på avancerad nivå och du har stor vana av att ta fram, bearbeta och analysera data. Du har erfarenhet av att skriva och presentera olika typer av uppföljningar, analyser och rapporter. Det är meriterande att ha arbetat med utveckling av digitala verktyg för statistik och analys.
Det är även meriterande om du har använt och bearbetat data från/i de system vi använder, exempelvis IST, Vklass och Qlik.
Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann samtidigt som du har förmåga att se nya lösningar. Då uppdraget innebär många kontakt- och samverkansytor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du tar initiativ och ser till att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra.
Din roll kräver att du har en god kommunikationsförmåga som du anpassar till olika målgrupper såväl skriftligt som muntligt. Din förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter är god och du kan omprioritera utan att tappa fokus i uppdraget. Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Elin Köpman elin.kopman@educ.goteborg.se 031-3670031 Jobbnummer
10014124