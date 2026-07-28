Rådgivare inom tjänstepension till Team Försäkringshuset Provins
Po Söderberg & Partner Aktiebolag / Bankjobb / Sundsvall Visa alla bankjobb i Sundsvall
2026-07-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Po Söderberg & Partner Aktiebolag i Sundsvall
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för relationer och optimala lösningar? Söderberg & Partners söker en tjänstepensionsrådgivare som med stort engagemang vill driva och utveckla framtidens finansiella rådgivning tillsammans med oss.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i team. Rådgivningen sker såväl digitalt som via fysiska möten antingen på vårt kontor eller hos kund, vilket gör att resor är en naturlig del av tjänsten.
Hos oss har du möjlighet till stor personlig utveckling, vi är ett trevligt gäng med god laganda och höga ambitioner. Vi värdesätter långsiktiga relationer och drivs av utmaningen att leverera över förväntan.
Som rådgivare inom Söderberg & Partners har du tillgång till en gedigen analysavdelning inom försäkringar och finansiella produkter samt ett marknadsledande systemstöd. Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang och intresse för sina respektive arbetsområden. Vi söker medarbetare som sporras av stort eget ansvar, men som också ser till helheten och hjälper sina kollegor. Våra värderingar är viktiga och något vi lever efter i vardagen. Är du driven, hjälpsam, ansvarsfull och modig ser vi gärna att du söker dig till oss.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Licensierad tjänstepensionsrådgivare
Minst 2 år erfarenhet av rådgivning och försäljning inom pensionsområdet
Stort kundfokus och gillar att underhålla ett stort nätverk av kontakter
Är affärsdriven, målinriktad och förtroendeingivande
Placering: Sundsvall, eller ev. Östersund Tillträde: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Kontaktperson: Stefan Hellsten 070-109 80 00 eller Jens Jonsson 070-303 34 38
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner Aktiebolag
(org.nr 556659-9964)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
10014147