ÖoB i Jönköping söker säljare
Öob Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-07-28
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Vi söker säljare till vårt varuhus i Jönköping, som liksom vi brinner för försäljning och kundservice!
Hos oss kommer du vara mycket viktig för varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Vi söker:
Två säljare på deltid, tillsvidareanställning; 25 timmar/vecka med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten innebär varierande arbetstider dag/kväll/helg, där sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som trivs med ett omväxlande arbete där tempot är högt och kundfokus är centralt. För att lyckas hos oss behöver du kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, arbeta effektivt även under tidspress och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har erfarenhet från butik och som är van vid att arbeta med försäljning, kundservice och varuhantering. Du är självgående, utåtriktad och har ett starkt engagemang för att bidra till varuhusets utveckling inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga, hög servicekänsla, både gentemot kunder och kollegor, samt förmågan att se helheten i varuhuset. Du är lösningsorienterad, gillar att ta ansvar och har ett öga för detaljer.
Meriterande är kassavana, truckkort och tidigare erfarenhet från detaljhandeln. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ÖoB Aktiebolag
(org.nr 556439-8120)
Bangårdsgatan 1 (visa karta
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553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
ÖoB AB Jönköping Jobbnummer
10014145