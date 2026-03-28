Transportledare
2026-03-28
Swerock Transport & Maskin är stolta över att, med stort kunnande och genuint engagemang, leverera effektiva transporttjänster till Anläggning/ fräs/beläggningsbranschen i västra Sverige.
Utifrån våra värdeord jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga söker vi en ny kollega som vill vara med och stärka vår transportledning.
Vi söker dig som vill bidra till att hålla hjulen rullande - bokstavligt talat.
Om rollen
Som transportledare blir du en central del av vårt team i region väst, där vi tillsammans skapar smarta, hållbara och effektiva lösningar för både kunder och chaufförer. Du får planera och leda de fordon som utför transporter åt våra kunder inom Anläggning/fräs/beläggningsbranschen.
Här är driv inte bara en merit - det är en förutsättning.
Du arbetar aktivt efter mottot:
"Svaret är JA - vad är frågan?"
Det innebär att du:
Skapar effektiva planer och fördelar uppdrag i ett tidvis högt tempo
Håller tät och professionell kontakt med chaufförer, platschefer och arbetsledare
Finner lösningar där andra ser hinder - och ringer det där extra samtalet som gör skillnad
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse, med placering i Göteborg
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och positiv lagspelare som gillar när tempot är högt och variationen stor. Du trivs i samarbete och är prestigelös, strukturerad och lösningsorienterad med en hög stresströskel.
Vi ser det som meriterande om du:
Har erfarenhet från anläggning/beläggningsbranchen
Har arbetat med transportledning tidigare
Men allra viktigast är din personlighet och ditt engagemang - det är där den verkliga skillnaden görs.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Har ni frågor kring tjänsten får ni gärna kontakta Helen Karlsson Platschef 0733-848862
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart.
