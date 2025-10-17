Transportledare
Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat.
Din roll
I rollen som transportledare befinner du dig mitt i händelserna centrum där mycket händer under en dag. Du blir en del av vårt team inom Logistikorganisationen på Menigo i Strängnäs. Hos oss driver vi komplexa lager och transportflöden som tillsammans ska ge en flexibel och effektiv helhetslösning från beställning till kundens hylla. Vi tar ansvar för att våra kunder får rätt vara i rätt tid till rätt plats genom att ständigt förbättra logistikorganisationen med fokus på effektivitet, kundservice och kvalitet. I din roll innebär det att du tillsammans med dina kollegor ser till att transporterna löper på effektivt även om oförutsedda situationer uppstår.
Logistikorganisationen på Menigo är navet för våra varuleveranser till kund. Från 6 av våra lager däribland Strängnäs går det varje dag leveranser till våra kunder runt om i landet.
Vad gör du:
Bemanningsplanering och ruttoptimering
Arbete med kvalitet och uppföljning
Arbete med operativ transportledning
Uppföljning av transportnyckeltal
Föra dialog med sälj och kundservice
Uppföljning av åkerier och chaufförer som utför våra leveranser
Vem är du:
Som person är du lyhörd, kommunikativ, och har lätt för att skapa relationer
Du har en positiv inställning, en god samarbetsförmåga och vill vara med i att bidra till ett gott arbetsklimat.
Du är ansvarsfull och proaktiv i ditt arbetssätt och trivs med ett högt tempo
Du är en duktig problemlösare och tycker att det är mycket spännande med transportoptimering
Vi ser även att du arbetar på ett strukturerat vis och kan planera och prioritera för att nå uppsatta mål.
Du har:
Vi tror att du har en gymnasieutbildning, gärna med påbyggnad inom logistik
Du talar svenska obehindrat samt behärskar engelska i tal och skrift
Du har goda kunskaper i Officeprogrammen, och då i synnerlighet Excel
Vi ser det som meriterande om du arbetat med motsvarande uppgifter eller inom närliggande områden
Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!
