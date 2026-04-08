Transportarbetare till SÄS - timvikariat
2026-04-08
Nu söker vi transportarbetare för timvikariat till Internlogistik på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Vi är en grupp på 20 kollegor som tillsammans driver sjukhusets Internlogistik och säkerställer ett oavbrutet flöde till vården. Hos oss hjälps vi åt med allt - från att leverera mat och sjukvårdsmaterial till att sköta postgång och avfallshantering. Vi är en liten, familjär enhet där gemenskapen är lika viktig som att logistiken flyter på. Dina arbetsuppgifter
Som Transportarbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket. Vi erbjuder dig en varierande och utvecklande arbetsplats där du får möjligheten att hjälpa våra kunder med en rad olika serviceuppdrag. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat att:
avemballera material
rapportera och följa upp leveransavvikelser
transporter internt och externt av gods, läkemedel, textilier och avfall
bilkörning mellan våra olika verksamheter
Arbetstiderna för tjänsten varierar mellan kl. 07:00-19:00 måndag-fredag samt helg kl. 07:00-18:30.
Kvalifikationer
Du har en godkänd gymnasieutbildning och B-körkort. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan med lätthet föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Dina IT-kunskaper är goda och du har en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen. Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det viktigt att du kan:
vara social och hjälpsam
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarsfull och ha ordningssinne
Har du truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lagerarbete eller annat servicearbete är det meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.Övrig information
Anställningen avser ett timvikariat där sysselsättningsgraden varierar utifrån verksamhetens behov. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av Linus Gustafsson, Enhetschef för Internlogistik i Borås.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
