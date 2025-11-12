Transport- och Logistikspecialist - Västerås
2025-11-12
Vi söker en engagerad konsult inom Trade & Transportation till ett spännande uppdrag i Västerås. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och effektivisera transport- och logistikprocesser hos vår kund.
Om rollenDu ansvarar för att planera, genomföra och följa upp transportaktiviteter samt säkerställa effektiva flöden och korrekta transportdokument. Du arbetar nära både interna och externa parter för att optimera kostnader och bidra till ständiga förbättringar i logistikflödet.
Arbetsuppgifter Planera, genomföra och följa upp transportaktiviteter
Säkerställa korrekt dokumentation och kostnadsfördelning
Hantera leverantörskontakter och transportplaner
Optimera transportlösningar och arbeta med förbättringar
Stötta logistikflödet i samarbete med produktion, planering och inköp
Bidra till utveckling av effektiva arbetssätt och rutiner
Kravprofil Flytande svenska och god engelska
Erfarenhet av transport- och logistikledning, gärna inom industri
God förståelse för dokumentation, regler och kostnadsuppföljning
Vana att analysera data och samarbeta med leverantörer
Kunskap inom Supply Chain och styrning
Omfattning & Period
Start: 2025-12-01 Slut: 2026-06-30 Omfattning: 100% Plats: Västerås
Sista ansökningsdag är 14/11, skicka gärna din ansökan så snart som möjligt!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904
9602020