Transport
2026-01-16
och lockande annons för er chaufför till budbil i Stockholm:
SÖKES: Erfaren budbilschaufför till 7-18 körning i Stockholm!
Sjour genom schema på din bil
Vi söker nu en ansvarsfull och bilglad chaufför till vår budverksamhet i Storstockholm!
Du ska:
Ha giltigt B-körkort (inget undantag!)
Ha stark lokal kännedom i Stockholm - du hittar snabbt och smidigt överallt
Älska att köra bil och trivas med mycket tid på vägarna
Ha tidigare erfarenhet av budkörning, distribution eller liknande transportjobb
Vara punktlig, serviceinriktad och noggrann
Kunna jobba självständigt under högt tempo
Jätteviktigt:
Du måste kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret (detta är ett absolut krav från dag 1).
Vad vi erbjuder:
Körning vardagar ca 07:00-18:00
Modern bil med baklyft (lättlastat och smidigt)
Lön: 30 % av netto körningen (bra för dig som kör effektivt och smart)
Möjlighet till långsiktigt samarbete för rätt person
Är du den engagerade, erfarna och Stockholmsskickliga chauffören vi letar efter?
Skicka då snarast:
Kort presentation om dig själv
CV
Kopia på körkort
Telefonnummer
Maila till: budplaneten@hotmail.se
Skriv "Budbilschaufför Stockholm" i ämnesraden.
Vi går igenom ansökningar löpande - välkommen med din ansökan idag!
Vänliga hälsningar
Järn o Budplaneten
Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: budplaneten@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järn O Budplaneten Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarby Jobbnummer
9689918