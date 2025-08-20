Transformation Manager
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Transformation Manager med fokus på Data Governance och AI.
Rollen tillhör en verksamhet som arbetar med riskhantering och värdeskapande på både fysiska och finansiella energimarknader. Enheten säkerställer intäkter, hanterar leveranser till olika kundsegment samt fungerar som gränssnitt mot industrikunder. Genom långsiktiga avtal skapas en starkare position på den nordiska marknaden och en ökad förmåga att hantera prisvolatilitet.
Syfte med uppdraget
I rollen förväntas du ta en ledande position inom tre prioriterade områden:
Etablera ett hållbart och robust ramverk för Data Governance i linje med övergripande strategi.
Driva införande av AI och automatisering i centrala processer för ökad effektivitet och kvalitet.
Stödja och främja användningen av Microsoft Copilot och andra AI-verktyg för att utveckla digital kompetens och förenkla det dagliga arbetet.
Uppdraget kan genomföras av en senior konsult men kan även delas mellan två personer med kompletterande kompetenser.
Data Governance
Förmåga att utveckla datataxonimier och implementera ägarskapsmodeller (RASCI).
Erfarenhet av att anpassa lokala ramverk till koncernövergripande strategier.
AI & Automation
Dokumenterad erfarenhet av att identifiera och realisera användningsfall för AI och automatisering.
Vana att leda proof-of-concepts och skala upp framgångsrika pilotprojekt.
Kunskap och bakgrund
5-7 års relevant erfarenhet inom IT samt affärs- eller industriverksamhet.
Stark erfarenhet av förändringsledning och implementering av nya arbetssätt.
Mycket god planerings- och organisationsförmåga.
Förmåga att arbeta i komplexa organisationer och bygga nätverk.
Språkkunskaper: engelska är ett krav, nordiskt språk är meriterande.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
