Träningsansvarig - truppgymnastik
2025-09-29
Ansvarig för våra trupp-träningsgrupper sökes!
GF Göteborgsgymnasterna grundades 1956 och är en gymnastikförening med 2700 medlemmar. Vi erbjuder gymnastik för alla åldrar enligt gymnastikförbundets utvecklingsmodell.
Rollen:
Du kommer att tillhöra vår trupp-sektion där du tillsammans med flera kollegor jobbar med att utveckla vår verksamhet. I din roll ansvarar du för planering, internutbildningar, kvalitetsarbete och rekrytering av tränare. Du startar nya grupper utifrån föreningens behov och finns där och stöttar våra tränare i våra 40 trupp-träningsgrupper. Våra truppgymnaster är från 8 år upp till 80+ år!
Du kommer att jobba ifrån vårt kansli i Lunden men också ute i de hallar där våra grupper tränar. Vi är anslutna till Idrottsklivet och har både barngymnastik och träningsgrupper (trupp och parkour) i de särskilt utsatta områden som finns i nordöstra delen av Göteborg. Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare ska vara tjänstledig för studier, men det finns en mycket god möjlighet till fortsatt anställning.
Vi söker dig som brinner för att utveckla vår trupp-verksamhet. Du har en drivande personlighet och är bekväm i rollen som ledare. Du är självgående och van vid att planera och genomföra uppgifter på egen hand. Du har ett stort engagemang för att ge fler chansen att träna gymnastik!Dina arbetsuppgifter
Samordna arbetet kring våra trupp-träningsgrupper.
Stötta och hjälpa tränare.
Ansvara för utbildning och kompetenshöjande insatser för tränare.
Skapa en positiv och trygg utvecklingsmiljö för både gymnaster och tränare.
Rekrytera tränare.
Löpande administrativa uppgifter.
Delta i planeringen och utförandet av föreningens arrangemang såsom tävlingar, uppvisningar och andra arrangemang.
Ansvara för vårt klubbmästerskap i trupp.Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning genom Svenska Gymnastikförbundet (minst Trupp B).
Erfarenhet av att vara tränare i truppgymnastik.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningsvillkor:
Deltid 75 %, vikariat med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten omfattar kvälls- och helgjobb
Huvudsaklig arbetsplats är på vårt kansli men det finns möjlighet att delvis jobba hemifrån
Lön enligt överenskommelse.
Gf Göteborgsgymnasterna har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Vi har friskvårdsbidragSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till sofia@goteborgsgymnasterna.se
senast den 19 oktober 2025. Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor:
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sofia Säljö, 079-347 37 08, sofia@goteborgsgymnasterna.se Så ansöker du
