Tränare - barngymnastik
2026-04-25
Rollen:
Du kommer att tillhöra vår barngymnastik-sektion där du tillsammans med kollegorna jobbar med att utveckla vår verksamhet. I din roll är du tränare för barn 2-6 år och stöttar våra ideella tränare.
Du kommer delvis att jobba ifrån vårt kansli i Lunden men framförallt i de hallar där våra barngrupper tränar. Tjänsten är en visstidsanställning men det finns en mycket god möjlighet till fortsatt anställning.Publiceringsdatum2026-04-25Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att utveckla vår barngymnastik och skapa förutsättningar för fler barn att börja hos oss. Du har en drivande personlighet och är bekväm i rollen som ledare. Du har ett intresse för att utveckla barns grundmotorik. Du har ett stort engagemang för barn!Dina arbetsuppgifter
Vara tränare för flera barngrupper.
Stötta och hjälpa våra ideella tränare.
Bidra till utbildning och kompetenshöjande insatser för tränare.
Skapa en positiv och trygg utvecklingsmiljö för både gymnaster och tränare.
Delta i planeringen och utförandet av föreningens arrangemang såsom tävlingar, uppvisningar och andra arrangemang.Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning genom Svenska Gymnastikförbundet är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av att vara tränare/ledare i gymnastik eller annan idrott.
Pedagogisk utbildning är meriterande.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningsvillkor:
Deltid 50 %, visstid med goda chanser till fortsatt anställning.
Tillträde i mitten av augusti.
Tjänsten är främst ett kvälls- och helgjobb.
Huvudsaklig arbetsplats är de hallar där vi har barngymnastik men du kommer också arbeta från vårt kansli i Lunden.
Lön enligt överenskommelse.
Gf Göteborgsgymnasterna har kollektivavtal mellan Unionen och Fremia.
Vi har friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: sofia@goteborgsgymnasterna.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Gf Göteborgs Gymnasterna
, https://goteborgsgymnasterna.se/
Prästgårdsängen 23 (visa karta
)
412 71 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsgymnasterna Kontakt
Verksamhetschef
Sofia Säljö sofia@goteborgsgymnasterna.se 0793473708
9875909