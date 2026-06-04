Training Manager - Solna
Experis AB / Pedagogjobb / Solna Visa alla pedagogjobb i Solna
2026-06-04
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, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll i ett stort och affärskritiskt leveransprojekt där din erfarenhet verkligen gör skillnad?
Vi söker nu en erfaren Training Manager som vill vara med och driva och utveckla utbildningsleveranser i en komplex och högteknologisk miljö.
Detta är ett uppdrag för dig som trivs i gränslandet mellan strategi, struktur och operativ leverans - och som har förmågan att skapa ordning, kvalitet och framdrift i omfattande projekt.
Om rollen
Som Training Manager får du ett helhetsansvar för utbildningsområdet inom ett större leveransprojekt. Du blir en central punkt mellan kund, leverantörer och interna team, där du säkerställer att utbildningsleveranser planeras, genomförs och kvalitetssäkras enligt uppsatta mål.
Du arbetar i en dynamisk miljö där struktur, kommunikation och proaktivt ledarskap är avgörande för framgång.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Driva och strukturera kravhantering inom trainingområdet
Ansvara för styrning och uppföljning av underleverantörer
Vara en central kontaktpunkt i kunddialogen
Säkerställa framdrift genom planering och uppföljning av tidplaner
Genomföra granskning och kvalitetssäkring av leveranser
Arbeta aktivt med riskidentifiering och riskhantering
Vi söker dig som
Är en trygg och självgående konsult med förmåga att navigera i komplexa projektmiljöer.
Minimikrav (måste uppfyllas):
3-7 års erfarenhet inom relevant område med djup kompetens
eller 8-12 års erfarenhet med mycket djup specialist- eller bred generalistkompetens
Utbildningsbakgrund
Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen
Universitetsutbildning inom pedagogik, utbildningsledning eller motsvarande
Det är meriterande med kompletterande utbildningar eller certifieringar inom exempelvis:
Projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2 eller motsvarande)
Learning & Development / Training Management
Ledarskap och förändringsledning
Meriterande erfarenhet:
Tidigare arbete som Training Manager eller liknande roll
Erfarenhet från större leverans- eller utvecklingsprojekt
Vana att arbeta med flera intressenter och externa leverantörer
Stark förmåga att kombinera operativt arbete med strategiskt tänk
God kommunikationsförmåga och affärsmässighet
Varför detta uppdrag?
Du får arbeta i ett stort och komplext projekt med hög påverkan
En roll med brett ansvar och stor självständighet
Möjlighet att bidra med din expertis i en tekniskt avancerad miljö
Ett uppdrag där struktur, ledarskap och erfarenhet verkligen värdesättsPubliceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Solna (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Evenemangsgatan 21 Kontakt
Contact
Håkan Kempel hakan.kempel@jeffersonwells.se Jobbnummer
9947150