Yrkeslärare inom CNC sökes
Tarras & Partner AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-08-04
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✔ Vi söker dig som har en relevant utbildning eller minst två års aktuell erfarenhet från branschen inom de senaste fem åren
✔ besitter pedagogisk erfarenhet eller utbildning genom att du uppfyller minst ett av följande:
✔ Har genomfört minst en termins pedagogiska studier på heltid.
✔ Har två års dokumenterad erfarenhet av att utbilda vuxna eller unga vuxna (16–25 år).
✔ Har arbetat i minst två år med att introducera eller handleda nyanställda på en arbetsplats.
Industriteknik: 3-5 år
Yrkeslärare: 1-2 år
Vuxenutbildning: 1-2 år
Geografiskt område Örebro Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: kontakt@teamworx.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Yrkleslärare inom CNC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tarras & Partner AB
(org.nr 556599-0206)
Karlskrona (visa karta
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371 42 KARLSKRONA Arbetsplats
Blekinge Jobbnummer
10020496