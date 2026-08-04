Bibliotekarie med inriktning facklitteratur
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Mjölby Visa alla bibliotekariejobb i Mjölby
2026-08-04
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar. Men cirka 240 medarbetare skapar vi möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Vi bedriver verksamheter i egen regi och ger stöd till kultur- och fritidsverksamheter som drivs av ideella föreningar, studieförbund, organisationer och andra aktörer. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt övrig kultur- och fritidsverksamhet.
Biblioteken i Mjölby är en dynamisk arbetsplats med 15 engagerade och kreativa medarbetare. Våra bibliotekslokaler är mötesplatser dit alla är välkomna för kulturupplevelser och kunskapsinhämtning. Verksamheterna är lokaliserade i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Vi arbetar uppsökande utanför biblioteksrummet och samarbetar med olika aktörer i blandande sammanhang, biblioteken erbjuder även biblioteksservice mot kriminalvården, teknik hjälp samt att vi är delaktiga i olika arrangemang, exempelvis Pride. Biblioteken i Mjölby ingår i Göta samarbetet med gemensamt bibliotekskort och biblioteksdatasystem. Tillsammans med övriga kommuner samarbetar vi för att ge tillgång till likvärdig service för alla.
Vill du skapa engagemang och delaktighet samt arbeta för biblioteks- och kulturverksamhet för fler i Mjölby kommun? Då har vi jobbet för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Den här tjänsten passar dig som vill bidra med kunskap, nyfikenhet och energi, med särskilt fokus på facklitteratur, och som vill vara med och utveckla bibliotekets verksamhet tillsammans med oss.
Som bibliotekarie har du en viktig roll i att skapa läslust, inspirera till eget kunskapssökande och ge människor i alla åldrar de verktyg de behöver för att hitta information, kunskap och upplevelser på sina egna villkor. Du kommer att, tillsammans med kollegor, driva och utveckla läsfrämjande program och aktiviteter. I rollen ingår också omvärldsbevakning inom relevanta ansvarsområden samt samverkan med olika aktörer inom Mjölby kommun och Göta biblioteken. Du deltar dessutom i arbetsgrupper som arbetar med utveckling av verksamheten och bidrar aktivt till bibliotekets fortsatta utveckling.
I uppdraget ingår också att:
• bemanna informationsdisken och ge god service till besökare
• ge stöd i informationssökning och vägleda användare i bibliotekets resurser
• främja digital kompetens genom handledning och stöd
• planera, genomföra och bidra till utvecklingen av verksamheten
• genomföra systematiskt biståndsarbete och cirkulationsarbete
Vi söker dig som vill göra skillnad. Hos oss erbjuds du en varierad och meningsfull tjänst med många möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• kandidat- eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
• god kännedom om aktuell facklitteratur och ett genuint intresse för biblioteksutveckling
• digital kompetens
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person söker vi dig som finner läsfrämjande metoder, pedagogik och språk, en viktig och stor del av ditt arbete. Du har stort intresse och kunnande att utrycka dig i tal och skrift, samt utstrålar trovärdighet och självförtroende.
Du har ett stort engagemang och delar vår övertygelse om att användaren alltid ska stå i fokus. Med ett varmt bemötande och en professionell service bidrar du till att alla besökare känner sig välkomna. Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och trivs med att möta både barn, ungdomar och vuxna.
Som person är du lyhörd, empatisk och prestigelös. Du samarbetar gärna med andra, men har också förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett strukturerat, systematiskt och pålitligt sätt, med fokus på både kvalitet och verksamhetens mål.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har lätt för att identifiera användarnas behov och anpassa ditt arbetssätt utifrån dem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Kontakt
Vision, Kristine Karlsson kristine.karlsson@fv.vision.se +46102345262 Jobbnummer
10020486