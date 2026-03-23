Traineeprogram med inriktning maskinteknik till Arabelle Solutions
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Arabelle Solutions är stolta över att designa tjänster och lösningar som genererar kraft, inte bara för i dag och i morgon, utan även för kommande generationer. För att uppnå detta erbjuder Arabelle Solutions en bred portfölj av tjänster och produkter för turbinanläggningar som används i mer än en tredjedel av de globala kärnkraftverken. Genom detta stödjer de kunder globalt i deras arbete med att leverera tillförlitlig kraft under omställningen mot en framtid med lägre koldioxidutsläpp. Arabelles ångturbin är den mest avancerade i sitt slag, och företaget tillhandahåller kompletta livscykelstödlösningar för turbinanläggningar i alla typer av kärnreaktorer - vilket ökar effektuttaget, minskar miljöpåverkan och sänker driftskostnaderna.
Arabelle Solutions har i dag cirka 3 300 anställda i 16 länder och är ett dotterbolag till EDF Group. I takt med den globala omställningen mot koldioxidfri elproduktion undersöker många kärnkraftsoperatörer möjligheterna att bygga nya anläggningar, samtidigt som befintliga verk livstidsförlängs och effekthöjs. Detta skapar ett betydande rekryteringsbehov och ett växande krav på kompetens i hela branschen - förstärkt av omfattande pensionsavgångar.
Sammantaget befinner sig kärnkraftssektorn i en stark tillväxtfas, vilket innebär mycket goda möjligheter att utvecklas, växa och bygga en långsiktig karriär.
Du kommer erbjudas möjligheten att arbeta tillsammans med engagerade och passionerade kollegor. Arabelle erbjuder ett brett utbud av möjligheter för dig som vill vara med och forma morgondagens energilösningar, och de tror på en stödjande och samarbetsinriktad kultur som grund för att nå gemensamma mål. Mångfald och ett inkluderande arbetssätt gör oss starkare - både som team och som verksamhet. Läs gärna mer på deras hemsida: www.arabellesolutions.comArbetsuppgifter
För att möta framtidens kompetensbehov lanserar vi på Skill ett 12-månaders traineeprogram i samarbete med Arabelle. Programmet ger dig en unik möjlighet att kombinera utbildning inom företagets olika funktioner med praktiskt arbete i projekt nära rollen som service- eller reservdelsingenjör. Detta sammanlagt ger dig en bred hands-on förståelse för ingenjörsrollen i en internationell och högteknologisk miljö.
Som maskiningenjör/mekanikingenjör på Arabelle Solutions blir du en viktig del av teamet som säkerställer tillgängligheten och prestandan i kundernas kärnkraftsturbiner - från underhåll och uppgraderingar till teknisk rådgivning. Rollen är bred och anpassas efter din bakgrund och dina intressen. Arbetsuppgifterna kan omfatta ansvar för reservdelar innefattande dokumentation, materialval, svetsning, testning och kvalitetskrav. Du kan även arbeta med tekniska utredningar och viss konstruktion av komponenter som lager, ventiler, rotorer, kopplingar och värmeväxlare. Resor till kundanläggningar för arbete hands-on kan förekomma beroende på profil och önskemål.Profil
Högskole- eller civilingenjörsexamen (eller motsvarande) inom maskinteknik eller teknisk fysik.
Har ett intresse för energibranschen och kraftproduktion
Har allmän bred förståelse kring mekanisk utrustning
Initiativtagande och lösningsorienterad med mod att ifrågasätta och driva arbetet framåt
Det är meriterande om du har tidigare kunskap inom hydraulik eller ångturbiner
Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
Vidare kräver befattningen att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Som första steg i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester. Vi jobbar med löpande urval under våren 2026.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikaela Jarlemark, mikaela.jarlemark@skill.se
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan i dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
