Trafikvakter sökes i Stockholm
TBJ Allservice AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TBJ Allservice AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Västerås
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi på TBJ Allservice startar igång säsongen för trafikvakter och eftersöker nu nya arbetssugna kollegor inför kommande utmaning.
Arbetsuppgifterna som trafikvakt kommer vara att hjälpa oss med att dirigera trafik då trafikljus slås av, asfaltering på väg sker eller då ett körfält stängs av.
Då allt jobb sker utomhus söker vi personer med gott humör oavsett väder eller årstid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: emanuel@tbjallservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flaggvakt Stockholm". Arbetsgivare TBJ Allservice AB
(org.nr 559118-6209)
Stockholm (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emanuel Bashe emanuel@tbjallservice.se Jobbnummer
9789958