Trafiksäkerhetsarbetare till Västerås
2026-04-15
Vi söker nu Trafiksäkerhetsarbetare till vår depå i Västerås, är du vår nästa lagspelare? Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Som Trafiksäkerhetsarbetare kommer du att:
Leverera och hämta material enligt beställningar från kunder.
Transportera och montera skyltar, barriärer, stängsel och andra skyddsanordningar för att skapa säkra arbetsplatser.
Utföra tillsyn av pågående arbeten för att kvalitetssäkra utförandet.
Arbeta på depån med att ta emot och hjälpa kunder.
Ansvara för in- och utlastning av material samt sortering och förflyttning av material på depån.
Anställningsform: Provanställning/tillsvidareanställning
Lön: Månadslön
Placeringsort: Västerås
Arbetstid: Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid, men natt- och helgjobb kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett gott ordningssinne och tycker om service kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som delar våra värderingar och vill vara med och bidra till vår kultur.
Vi söker dig som har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
C-körkort
Fordonsmonterad kran över 18 tonmeter
YKB-behörighet
Tidigare erfarenhet från branschen Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. I Sverige finns vi på 49 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss - det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Läs mer om oss på https://www.ramudden.se/om-oss/jobb-karriar Övrig information
Vi på Ramudden arbetar för att alla ska komma hem oskadda därför ser vi det som en självklarhet att alkohol och droger inte hör hemma på våra arbetsplatser och/eller i trafiken. Vi genomför därför alkohol- och drogtester vid nyanställningar. Vi genomför även bakgrundskontroller för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
Returvägen 8 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Andersson johan.andersson@ramudden.se Jobbnummer
9854906