Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Trafikplaneringsavdelningen är en central del av Bergkvaras verksamhet och består av ett engagerat team med bred kompetens och lång erfarenhet. Nu söker vi en ny kollega eftersom en av våra medarbetare tar nästa steg inom företaget. Hos oss får du möjlighet att bidra till hållbara resor och smarta lösningar som gör skillnad för både kunder och medarbetare. Låter detta som rätt plats för dig? Tveka inte att söka!
Som Trafikplanerare är du planeringsexpert för dina trafikområden och en nyckelperson i arbetet med att skapa effektiva och kundanpassade lösningar. Du arbetar proaktivt med att analysera och utveckla trafiken för att bidra till fler och nöjdare kunder. Genom att optimera resurser, minska störningar och säkerställa hög leveransprecision skapar du förutsättningar för en välfungerande trafik allt i enlighet med trafikavtal, lagar och interna riktlinjer.
I rollen ingår bland annat att:
• Analysera trafikområden och föreslå förbättringar
• Planera trafik och ta fram tjänstescheman i samarbete med driften
• Dokumentera analyser och förändringar
• Utveckla nyckeltal och planeringsparametrar
• Vara kontaktperson gentemot huvudman i trafikfrågor
• Delta i möten, samverka med fackliga parter och bidra till processutveckling
• Arbeta i planeringsverktyg och bidra till ökat resande och hållbarhet
Som Trafikplanerare rapporterar du till Trafikplaneringschefen och ingår i både lokal ledningsgrupp och arbetsgrupp för trafikplanering. Vi har möjlighet att vara flexibla med var du utgår ifrån. Tjänstens placering kan vara i Kalmar, Malmö eller i Stockholm.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom logistik, planering, statistik, samhällsplanering eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av logistik- och personalplanering samt arbete med relevanta systemstöd.
Kunskap om arbetstidslagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljö.
Branschkunskap är meriterande, likaså erfarenhet av planeringsverktygen Trapeze, Hastus eller Rebus.
Goda kunskaper i MS Office.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har förmåga att hantera flera parallella projekt, är kommunikativ och samarbetsinriktad samt trivs med att arbeta datadrivet. Din kreativitet och ditt lugn under intensiva perioder gör dig till en trygg och professionell kollega.
Urval till tjänsten sker löpande, tveka inte att söka direkt om du känner igen dig i beskrivningen!
ÖVRIGT
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Ersättning
