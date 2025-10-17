Trafikplanerare
Connecting Stockholm har tilldelats uppdraget att driva Stockholms tunnelbana - en samhällsbärande funktion för vår huvudstad.
Vi kombinerar nytänkande och erfarenhet för att fortsätta driva och vidareutveckla för en trygg, tillgänglig och hållbar tunnelbana - både idag och imorgon. Vi söker nu en strukturerad och engagerad Trafikplanerare som vill vara med och forma framtidens kollektivtrafik.
Vår kultur är värderingsstyrd och präglas av säkerhet, samverkan och resultatfokus. Vi är passionerade i vårt uppdrag att leverera en tunnelbana i världsklass, där kunden alltid står i centrum. Vi är relationsbyggare som tror på kraften i gemenskap, öppenhet och långsiktiga samarbeten - internt och med våra partners.
Tillsammans skapar vi ett varmt välkomnande där varje medarbetare är avgörande för att vi ska nå våra mål och överträffa förväntningarna.
Om rollen
Som Trafikplanerare ansvarar du för att ta fram, genomföra och utveckla planeringen av tunnelbanans tidtabeller och vagnplaner. Arbetet omfattar både årliga tidtabellsändringar och tillfälliga anpassningar, till exempel vid byggprojekt eller större evenemang. Du säkerställer att planeringen uppfyller våra uppdragskrav och att trafiken flyter smidigt i hela systemet.
Du blir en del av vårt planeringsteam och rapporterar till Planeringschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ta fram och uppdatera tidtabeller och vagnplaner för tunnelbanan.
• Genomföra analyser och planering för framtida trafikupplägg och tillfälliga trafikförändringar
• Stödja planering av förstärkningstrafik vid evenemang.
• Samarbeta med beställare, kollegor och andra parter såsom operatörer.
• Ta fram underlag och offerter till Trafikförvaltningen vid trafikförändringar.
• Delta i och driva förbättringsprojekt inom trafikplanering.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En kombination av analytisk förmåga, helhetssyn och intresse för kollektivtrafik.
• En noggrann och strukturerad arbetsstil samt trivs med planering och samarbete.
• Minst tre års erfarenhet av trafikplanering, gärna inom tåg-, buss- eller spårvägsverksamhet.
• Goda kunskaper i Hastus.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta effektivt i team.
Meriterande
• Utbildning inom logistik, ekonomi eller trafikplanering (YH eller akademisk examen).
• Erfarenhet av arbete inom kollektivtrafikbranschen.
Övrigt
Start: Efter överenskommelse, gärna omgående
Plats: Stockholm med viss möjlighet till distansarbete
Omfattning: Heltid Ersättning
