Trafikplanerare
SJ AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Stockholm
, Solna
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi är på en spännande resa framåt där SJ genomför en historisk förnyelse av fordonsflottan, där både kommersiell och upphandlad trafik är viktiga affärer.
Tjänsten ingår i avdelning Tidtabell och Infrastruktur som ansvarar för SJs trafikplanering på lång sikt liksom driva och samordna arbetet med att tillgodose SJs intressen i infrastrukturfrågor samt delta och kravställa infrastrukturförvaltarnas tågplaneprocesser.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Trafikplanerare ansvarar du för, med utgångspunkt i de kommersiella kraven, leverera affärsdrivna och robusta trafiklösningar. Utifrån centrala begrepp som punktlighet och genomförbarhet lägger man scenarios, planer ocharbetar medrelevanta mätetal. En viktig och central funktion som bidrar till att möta SJ:s lönsamhetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
Aktivt delta i arbetet med att föreslå produktionsupplägg/anpassningar som bidrar till att nå SJ:s övergripande mål och utarbeta beslutsunderlag till ledningen genom att leda och/eller delta i strukturerade konsekvensanalyser.
Simulering av olika trafikupplägg och delta i utredningar av framtida trafiklösningar.
Genomföra trafiklösningarna för så väl grundplan samt alla efterföljande anpassningar (t.ex. banarbeten) för sitt eget ansvarsområde.
Säkerställa att fordonsomlopp är optimerade på totalen.
Bidra till att utveckla nya arbetssätt och arbeta med ständiga förbättringar.
Du kommer att ingå i ett team bestående av trafikplanerare, tidtabellskoordinatorer och infrastruktursamordnare som arbetar i nära samverkan med kollegor på bland annat personalplanering, depå, underhållsplanering och trafikledning.
Utbildning
Högskoleutbildning med inriktning mot transport eller logistik, annan relevant akademisk examen eller flerårig erfarenhet från området.
Erfarenheter och egenskaper
Vi söker dig med goda planeringskunskaper. Det är en stor fördel om du jobbat med optimerande planeringsplattformar.
Vi ser gärna erfarenhet från tåg-, buss-, flyg-, båt- eller logistikbranschen, men det viktigaste är att du har en god affärsmässig förståelse och hanterar dynamiken i en verksamhet som är komplex både utifrån tekniska och personalmässiga aspekter.
För att trivas i rollen har du förmåga att arbeta i en dynamisk miljö med många intressenter. Vidare har du mycket goda systemkunskaper och fallenhet att se hur olika system hänger ihop.
Goda kunskaper i Officepaketet är nödvändigt och hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Din analytiska förmåga har du stor nytta av vid hantering av stora datamängder samt identifiering av samband mellan olika faktorer. Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast den 28 september, men urval och intervjuer kan komma att ske löpande.Övrig information
Arbetsplatsen är huvudkontoret på Vasagatan 10 i Stockholm. Anställningen är en särskild visstidsanställning som sträcker sig till och med den 30 september 2026. Startdatum sker enligt överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
johanna.arhall@sj.se johanna.arhall@sj.se Jobbnummer
9500853