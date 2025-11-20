Trafikövervakare till Västerås stad
2025-11-20
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Gillar du att vistas utomhus i alla årstider och väder? Trivs du med att möta människor och ge riktigt bra service? Om du söker en aktiv vardag och gillar att röra på dig så kan rollen som trafikövervakare vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som trafikövervakare är du en viktig del av stadslivet och bidrar till trygghet, framkomlighet och en trivsam stadsmiljö. Din närvaro, främst till fots och ibland med bevakningsbil, är viktig för att upprätthålla våra parkeringsregler och trafiksäkerheten i staden. Du ger ett fint bemötande och bra service till stadens invånare och besökare. Hos oss är du mer av en stadsvärd än en traditionell parkeringsvakt, närvarande och guidande informerar och hjälper du människor att göra rätt när de besöker vår stad.
Arbetsdagen börjar i Stadshuset där du gör rapportering och dokumentation. Därefter jobbar du oftast självständigt i centrala Västerås och närliggande områden som exempelvis Lögarängen, Karlsdal och Djäkneberget, där några av våra betalparkeringar finns. Ibland tar du bilen till ut till andra delar av staden för jobb. Dina kollegor finns alltid ett samtal bort och ni hjälper varandra när det behövs.
Arbetet är fritt, varierande och ställer höga krav på ansvarskänsla och gott bemötande. Du behöver också ha god fysisk förmåga då våra trafikövervakare går i snitt 20-25 000 steg per dag.
Din kompetens
Vi vill att du har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har parkeringsvaktsutbildning på gatumark, men saknar du den så ser vi till att du får utbildningen hos oss. Det är också ett plus om du talar fler språk än svenska och engelska eller har erfarenhet av arbete som innebär myndighetsutövning
Då tjänsten innebär att du aktivt förflyttar dig till fots runt i staden behöver du ha god fysik. Du behöver också ha B-körkort, då bilkörning förekommer.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta personliga möten och ha ett tryggt, tydligt och serviceinriktat sätt. Du förstår värdet av ett professionellt bemötande i alla lägen, är lyhörd och kan hantera utmanande situationer på ett lugnt och konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
Västerås växer och det påverkar trafik och parkering, därför söker vi ytterligare en kollega till vårt team. Här får du ett omväxlande arbete med mycket frihet och stort ansvar, perfekt för dig som trivs utomhus och vill vara en del av stadens utveckling.
På avdelningen Parkeringsservice arbetar vi för att våra parkeringar och trafikmiljöer ska kännas både säkra och välkomnande. Teamet består idag av 15 trafikövervakare som tillsammans täcker hela staden, mest till fots, men även med hjälp av våra servicefordon. Enheten tillhör Teknik- och fastighetsförvaltningen.Mer om oss kan du läsa här:https://www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
