Trafikledare linjetrafik
2025-12-05
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Vi söker dig som gillar att ha variation i arbetet och att lösa dagliga händelser i kollektivtrafiken.
Som trafikledare har du ansvaret för att hjälpa såväl förare som resenärer.
Du har ett operativt ansvar som innebär att leda och fördela resurser, i syfte att minimera påverkan för resenären. En viktig del i din roll är att du ansvarar för att förmedla relevant störningsinformation till kunder, förare och övriga intressenter genom våra tekniska system och via telefon. I uppgifterna ingår även avvikelserapportering.
Hela vårt arbetssätt präglas av strävan mot vår vision "Sveriges bästa kollektivtrafik" och vårt uppdrag "Att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region".
Vi har bemanning på trafikledningen varje dag under året. Vardagar kl 05:05-23:05. Lördag och söndag samt helgdagar kl 07:05-23:05. För närvarande sker helgtjänstgöring under två helger av sju.
I den här rekryteringen söker vi dels en medarbetare för tillsvidareanställning då vår kollega går vidare till annan tjänst internt samt dels vikariat för föräldraledig medarbetare. Vikariatet är t.o.m. 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning. Du hanterar uppkomna problem och avvikelser metodiskt. Du kan analysera, prioritera och löpande värdera den information du får. Arbetar långsiktigt, lösningsorienterat och kan arbeta under tidspress med bibehållen kvalitet och vågar fatta beslut.
Som person har du hög servicevilja, är ansvarskännande, flexibel, stabil och har god samarbetsförmåga.
Du trivs med datorn och telefonen som arbetsredskap samt har lätt för att hantera olika IT-system. Det är meriterande med god lokalkännedom om länet och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du ska ha en god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Eftersom vissa arbetspass ligger utanför kollektivtrafikens tider så ska du kunna ta dig till arbetet i Högsby även på annat sätt.
Din framtida arbetsplats
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
