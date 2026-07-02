Trafiklärare (utbildningsledare) i Eskilstuna
Trafiko AB / Lärarjobb / Eskilstuna Visa alla lärarjobb i Eskilstuna
2026-07-02
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Är du godkänd trafiklärare och utbildad utbildningsledare med intresse för att ge dina elever de bästa förutsättningarna för en lyckad väg till körkort? Då är det dig vi söker!
Om Trafiko och tjänsten som anställd utbildningsledare i Eskilstuna.
Vi på Trafiko förändrar körkortsbranschen både för elever som ska ta körkort och för lärare som utbildar. Vi har på kort tid växt till en av de största aktörerna inom körkortsutbildning och vi håller introduktions- samt riskutbildningar i 35 städer i Sverige. Via vår hemsida och app pluggar elever teori över hela Sverige. Totalt utbildas över 30 000 elever årligen med Trafiko.
I dagsläget erbjuder vi körlektioner i 18 antal städer och ska nu utöka utbudet med körlektioner till våra elever i Eskilstuna, det är därför vi nu söker dig som vill vara med på resan.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, pedagogisk och brinner för att få dina elever att nå sina mål genom att anpassa utbildningen efter deras behov. Du är kvalitetsmedveten och har ett tålmodigt bemötande. Du tar stort eget ansvar och har förmågan att fullfölja dina arbetsuppgifter självständigt med framförhållning och struktur.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Godkänd trafiklärare
Utbildad utbildningsledare
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Meriterande
Van att använda digitala verktyg
Övriga språkkunskaper utöver svenska
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och en unik chans att vara med och forma en ny körkortsbransch. Vi vill lära oss av dina erfarenheter för att skapa bästa möjliga arbetsplats för trafiklärare och utbildning för elever.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett modernt och växande företag med digitala verktyg och ett engagerat team som tillsammans vill göra körkortsutbildning bättre och mer tillgänglig för alla.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vid anställning
Heltidstjänst
Tjänstepension
Friskvård
Försäkringar
Digitala medel för undervisning
Vad händer nu?
Skicka in din ansökan via vår karriärsida, vi går igenom alla ansökningar efter ansökningsperiodens slut och återkopplar då till dig så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll för att öka vår medvetenhet om våra framtida anställda.
Har du några frågor kring tjänsten? Tveka inte på att höra av dig till julia.larsson@trafiko.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafiko AB
(org.nr 559069-5408), https://trafiko.teamtailor.com/#jobs Arbetsplats
Trafiko Jobbnummer
9990216