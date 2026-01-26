Trafiklärare till Vällingby
Västerort/norrorts Trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Västerort Trafikskola ligger centralt i Vällingby endast 1 min promenad från Vällingby C. Vi sitter i fräscha lokaler med bra kommunikationsmedel. Efter en slutförd utbildning hos oss får eleverna en större förståelse hur man handlar klokt och säkert ute i trafiken. Just nu är vi 4 lärare och en receptionist på heltid. Vi är en trafikskola som är kända för god service och hög kvalité på körlektionerna. Som övningsbilar använder vi oss av Volkswagen T-Roc.
Om dig:
Vi söker efter en vinnarskalle, talanger som vet vad han eller hon vill, som kan ta ett eget ansvar och initiativ som även är engagerad i sin roll. En som alltid gör sitt bästa för eleverna och sätter dom i första rum! Du ska ska kunna motivera och coacha elever fram till sitt körkort och följa vår utbildningsplan så eleverna får en effektiv och lärorik utbildning.
Självklart skall du vara godkänd och behörig lärare från transportstyrelsen.Arbetsuppgifter
Att utbilda elever för b-behörighet, har du möjlighet att hålla Riskettan, handledarkurser så är det ett plus såklart men ej ett krav.
Välkomna med era ansökningar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Via mejl
E-post: info@vasterorttrafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerort/norrorts Trafikskola AB
(org.nr 559150-0904)
Duvedsvägen 10A
)
162 65 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9705881