Trafiklärare personbil Automat
Körkort 247 AB / Lärarjobb / Stockholm Visa alla lärarjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vi söker dig som är engagerad och utbildad trafiklärare med hjärtat på rätt ställe.
Hos Körkort 247 AB arbetar du nära elever, många med NPF-diagnoser och hjälper dem att klara körkortet på ett tryggt och lugnt sätt.
Om Körkort 247 AB:
Vi är en trafikskola som lägger extra stor vikt vid bemötande, trygghet och struktur.
Vi utbildar på B-körkort med automatväxlade bilar och har särskilt fokus på elever med NPF.
Hos oss är det viktigaste att eleven känner sig sedd, förstådd och får ett upplägg som fungerar för eleven.
Vi söker dig som:
Har giltig trafiklärarexamen och är godkänd av Transportstyrelsen.
Har tålamod, empati, tydlighet och ett lugnt sätt att vara.
Är intresserad av eller har erfarenhet av att möta personer med NPF.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har utbildning eller erfarenhet av NPF, i familjen eller yrkesmässigt.
Trivs med att arbeta strukturerat, med rutiner som skapar trygghet för eleven.Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar vem du är, hur du arbetar som trafiklärare och varför du vill arbeta hos oss.
Mejla din ansökan till sofie@aleja.se
Urval och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: sofie@aleja.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Körkort 247 AB
(org.nr 559547-2159)
123 44 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003925